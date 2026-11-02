Un hombre de 39 años se encuentra internado luchando por su vida luego de ser brutalmente golpeado durante una pelea en la localidad de Loncopué donde habría recibido patadas en la cabeza.

Según la investigación, el ataque habría ocurrido en dos momentos el sábado a la mañana. Tras una primera pelea, los involucrados volvieron a enfrentarse minutos después y la víctima terminó inconsciente en el suelo.

Además testigos señalaron que, cuando el hombre ya estaba caído, uno de los agresores le habría dado una patada en la cabeza.

Tras el ataque, un llamado habría alertado a la hermana de la víctima, quien acudió con su madre al lugar y lo hallaron tendido en el piso.

Inicialmente fue asistido en Loncopué, luego derivado al hospital de Zapala y desde allí al Policlínico de la ciudad de Neuquén, donde ingresó a quirófano a las 20 horas y permaneció hasta la medianoche siendo operado.

Como consecuencia, sufrió traumatismo y fractura de cráneo, hematomas y hemorragia subaracnoidea, por lo que continúa internado en grave estado.

Las actuaciones judiciales

En cuanto a los presuntos autores, la Fiscalía imputó a dos hombres por lesiones gravísimas en calidad de coautores.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que ambos permanecieran en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Sin embargo, la jueza de garantías rechazó ese planteo.

Como medidas de protección, dispuso la prohibición de contacto de los imputados con la víctima y los testigos del caso.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.