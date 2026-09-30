Un operativo sanitario permitió evacuar a un adulto mayor que permanecía aislado en su puesto en la zona de Huarenchenque. La asistencia se concretó con un helicóptero de la Provincia, luego de que las condiciones permitieran llegar hasta el sector.

El despliegue contó con la participación de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Dirección Provincial de Aeronáutica y personal de Manejo del Fuego. La aeronave partió desde Neuquén con equipamiento sanitario para realizar la intervención.

Un equipo integrado por personal de Manejo del Fuego, un guía local, un familiar y un enfermero participó de la búsqueda y de la asistencia del hombre una vez que fue localizado.

El hombre fue trasladado por aire hasta Loncopué

Después de encontrarlo, el adulto mayor fue evacuado en helicóptero hasta un punto de encuentro donde esperaba una ambulancia. Desde allí fue derivado a un hospital para recibir atención médica.

El paciente ingresó en estado general regular y presentaba signos de leve deshidratación, hipotermia y hambre. Por ese motivo quedó bajo asistencia médica.

El operativo finalizó cerca de las 12.30, cuando la aeronave provincial emprendió el regreso hacia Neuquén sin que se registraran novedades.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos destacaron el trabajo conjunto entre las distintas áreas provinciales para concretar la evacuación y asistir al hombre aislado en cuanto las condiciones permitieron el traslado por vía aérea.