Un trabajador del Hospital de Villa Regina terminó internado en terapia intensiva luego de recibir una puñalada en el pecho al enfrentarse con un delincuente que había ingresado a robar a su casa del barrio 201 Viviendas. El brutal episodio ocurrió durante la tarde del jueves sobre calle Teresa Brovedani y, aunque la herida fue a centímetros del corazón, la víctima se encuentra fuera de peligro mientras la Policía busca intensamente al agresor, que escapó tras el ataque.

La tranquilidad del barrio se rompió de golpe cuando comenzaron a escucharse gritos desesperados provenientes de una vivienda ubicada entre las calles Viñas y Tomás Iguacel. Según trascendió de manera preliminar, el trabajador de la salud se encontró cara a cara con un intruso dentro de su propiedad y decidió resistirse al robo. Fue entonces cuando se produjo un violento forcejeo que terminó de la peor manera.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones del hecho, ambos hombres se trenzaron en una pelea cuerpo a cuerpo dentro de la vivienda. En medio del caos, el delincuente sacó un cuchillo y le asestó un puntazo en el tórax, a la altura del pecho. Después del ataque, el sospechoso escapó rápidamente del lugar y dejó al hombre gravemente herido.

Mientras tanto, vecinos de la zona alertaron de inmediato a la Policía y al personal de emergencias. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde el cuadro generó enorme preocupación debido a la delicada ubicación de la herida. Los médicos actuaron contrarreloj y ordenaron una Tomografía Axial Computarizada para determinar si existían daños internos de gravedad.

En un primer momento, los estudios habrían detectado una herida pulmonar que encendió todas las alarmas dentro del nosocomio. Sin embargo, con el correr de las horas y tras la evaluación de uno de los cirujanos de guardia, se confirmó que el trabajador no necesitaría una cirugía compleja. Aunque permanece internado en terapia intensiva bajo estricta observación, el dato alentador es que se encuentra estable y fuera de peligro.

Además, fuentes médicas indicaron que la herida cortante afectó principalmente la zona muscular y que el paciente requerirá controles permanentes durante las próximas horas para seguir de cerca su evolución.