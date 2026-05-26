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911 emergencia

Los vieron caminando con bolsas de cemento robadas y cayeron antes de que la víctima descubriera el golpe

Dos hombres fueron detectados por los operadores del 911 RN Emergencias cuando trasladaban bolsas de cemento robadas de una obra en construcción

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 26 de mayo de 2026 a las 11:44
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Desde el 911 siguieron en tiempo real a los delincuentes hasta que llegó la Policía

Dos hombres fueron sorprendidos caminando por las calles de Villa Regina cargando bolsas de cemento robadas de una obra en construcción y terminaron interceptados por la Policía antes incluso de que el dueño descubriera el golpe. El llamativo movimiento fue detectado por operadores del 911 RN Emergencias, que siguieron la escena y activaron un operativo que permitió recuperar el material sustraído.

Todo arrancó durante la mañana del lunes en la zona de Sarmiento y 11 de Septiembre. Desde el centro de monitoreo advirtieron una imagen que no pasó desapercibida: dos sujetos avanzaban a pie llevando pesadas bolsas de cemento sobre los hombros, como si intentaran sacar rápidamente el cargamento del sector.

La maniobra encendió las alarmas y enseguida se dio aviso a los móviles policiales de la Comisaría 5°. En cuestión de minutos llegaron los efectivos, que interceptaron a los sospechosos en plena calle mientras todavía trasladaban el material.

Recién cerca del mediodía, un hombre llegó hasta la unidad policial y confirmó que delincuentes habían ingresado a su obra en construcción ubicada en el sector Este de Regina.

Según denunció, los ladrones provocaron daños en el portón de acceso y también en una persiana para poder entrar. Después escaparon con cinco bolsas de cemento de 25 kilos.

Además, en el lugar trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y sumar pruebas a la causa judicial. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno.

 

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