Dos hombres fueron sorprendidos caminando por las calles de Villa Regina cargando bolsas de cemento robadas de una obra en construcción y terminaron interceptados por la Policía antes incluso de que el dueño descubriera el golpe. El llamativo movimiento fue detectado por operadores del 911 RN Emergencias, que siguieron la escena y activaron un operativo que permitió recuperar el material sustraído.

Todo arrancó durante la mañana del lunes en la zona de Sarmiento y 11 de Septiembre. Desde el centro de monitoreo advirtieron una imagen que no pasó desapercibida: dos sujetos avanzaban a pie llevando pesadas bolsas de cemento sobre los hombros, como si intentaran sacar rápidamente el cargamento del sector.

La maniobra encendió las alarmas y enseguida se dio aviso a los móviles policiales de la Comisaría 5°. En cuestión de minutos llegaron los efectivos, que interceptaron a los sospechosos en plena calle mientras todavía trasladaban el material.

Recién cerca del mediodía, un hombre llegó hasta la unidad policial y confirmó que delincuentes habían ingresado a su obra en construcción ubicada en el sector Este de Regina.

Según denunció, los ladrones provocaron daños en el portón de acceso y también en una persiana para poder entrar. Después escaparon con cinco bolsas de cemento de 25 kilos.

Además, en el lugar trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y sumar pruebas a la causa judicial. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno.