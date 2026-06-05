Tres personas resultaron heridas durante un accidente ocurrido la noche del jueves sobre la Ruta Provincial 6, antes del acceso al área de Auca Mahuida, en cercanías de Rincón de los Sauces.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios, el alerta fue recibido alrededor de las 21, lo que motivó la inmediata movilización de una dotación a cargo del segundo jefe del Cuerpo Activo, sargento Facundo Montes.

Una de las víctimas fue trasladada en una camioneta particular antes de la llegada del personal de emergencia.

Mientras se dirigían al lugar del accidente, los rescatistas se encontraron con una camioneta particular que trasladaba a uno de los heridos. El personal procedió a evaluar e inmovilizar al paciente, quien presentaba una herida cortante en la cabeza y traumatismos en una de sus piernas. Tras informar la situación al hospital local, acompañaron su traslado para garantizar una adecuada atención médica.

En tanto, el resto de la dotación continuó hacia el sitio del incidente, donde constató el vuelco de una camioneta que además transportaba otro vehículo sobre un carro de auxilio.

El accidente involucró el vuelco de una camioneta que transportaba otro vehículo sobre un carro de auxilio.

Los bomberos asistieron a los otros dos ocupantes involucrados en el hecho. El conductor presentaba contusiones en el rostro, mientras que el acompañante manifestaba dolor en la zona lumbar. Luego de la llegada de una ambulancia, ambos fueron derivados al hospital para una evaluación más exhaustiva.

En el operativo intervinieron de manera conjunta efectivos de la Policía, personal del Hospital local y Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.

Las causas que originaron el vuelco son materia de investigación.

