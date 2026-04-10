Minutos después de las 15:30 de este viernes 10 de abril, una mujer resultó gravemente herida tras volcar con su vehículo sobre la Ruta Provincial 6 en El Molar. A raíz de su estado debió ser trasladada al hospital zonal de Chos Malal.

El siniestro vial tuvo lugar el sector conocido como la Difunta Correa, a 14 kilómetros de El Cholar. Allí una mujer de 47 años, oriunda de esa zona del norte neuquino, conducía un Volkswagen Gol y volcó en esa zona de ripio, donde se forman muchos serruchos.

Mariano Jara es el coordinador operativo de la División Alto Neuquén. En diálogo con Mejor Informado informó que aún se desconoce la dinámica del accidente. En principio, la víctima tendría lesiones graves en la cabeza.

Otro vuelco, pero en San Patricio del Chañar

Esta semana, un camión que circulaba por la Ruta Provincial 7, a la altura del ex centro de salud de San Patricio del Chañar, también volcó. Al parecer, ese siniestro se originó cuando el conductor perdió el control del semi, que quedó ladeado.

El tránsito permaneció cortado hasta tanto lograron la remoción del camión. Afortunadamente, en este caso no hubo que lamentar heridos.