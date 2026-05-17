Por estas horas las autoridades investigan un siniestro de moto en el cual una joven perdió la vida. Según las primeras informaciones, se trataría de una menor que iba en su moto con su novio.

El hecho ocurrió en Rincón de los Sauces, durante la madrugada, en la intersección de las calles Río Negro y Perón. El menor circulaba en la moto cuando, por motivos que se investigan, impactaron con otro vehículo.

A raíz del impacto, la joven sufrió una severa fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al hospital Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento tras presentar muerte cerebral.

De acuerdo al primer reporte pericial, la víctima no llevaba casco colocado al momento del accidente. En tanto, el joven que conducía el rodado permanece internado en el hospital local con una fractura de tobillo y continúa bajo observación médica.

Las autoridades trabajan para determinar cómo ocurrió la mecánica del hecho para brindar más detalles sobre la identidad y las causas.

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