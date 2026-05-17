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Otro permanece internado

Una joven murió tras un accidente en moto en Rincón de los Sauces

La víctima no habría llevado casco al momento del impacto y según las primeras informacions era menor de edad. El otro joven permanece internado con una fractura.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 17 de mayo de 2026 a las 10:24
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Las autoridades trabajan para determinar cómo ocurrió la mecánica del hecho

Por estas horas las autoridades investigan un siniestro de moto en el cual una joven perdió la vida. Según las primeras informaciones, se trataría de una menor que iba en su moto con su novio.

El hecho ocurrió en Rincón de los Sauces, durante la madrugada, en la intersección de las calles Río Negro y Perón. El menor circulaba en la moto cuando, por motivos que se investigan, impactaron con otro vehículo.

A raíz del impacto, la joven sufrió una severa fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al hospital Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento tras presentar muerte cerebral.

De acuerdo al primer reporte pericial, la víctima no llevaba casco colocado al momento del accidente. En tanto, el joven que conducía el rodado permanece internado en el hospital local con una fractura de tobillo y continúa bajo observación médica.

Las autoridades trabajan para determinar cómo ocurrió la mecánica del hecho para brindar más detalles sobre la identidad y las causas.

Noticia en desarrollo

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