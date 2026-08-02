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Violento accidente en la Mosconi: dos autos quedaron con graves daños materiales

Por el momento no se confirmó si hay personas heridas o si fue necesario el traslado de algún ocupante.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 02 de agosto de 2026 a las 11:46
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Los autos quedaron gravemente dañados frente al supermercado Makro. Foto gentileza Neuquén en Noticias.

Un fuerte choque se registró durante la mañana de este domingo en la ciudad de Neuquén, en la intersección de Avenida General Mosconi (ex Ruta 22) y calle El Cholar, frente al supermercado Makro.

Por motivos que se invesitgan, se vio involucrado un Volkswagen Bora y un Chevrolet Corsa que impactaron en el lugar. Ambos resultaron con graves daños materiales.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas lesionadas.

Por el momento personal policial trabaja en la zona realizando las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

 

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