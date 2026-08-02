Un fuerte choque se registró durante la mañana de este domingo en la ciudad de Neuquén, en la intersección de Avenida General Mosconi (ex Ruta 22) y calle El Cholar, frente al supermercado Makro.

Por motivos que se invesitgan, se vio involucrado un Volkswagen Bora y un Chevrolet Corsa que impactaron en el lugar. Ambos resultaron con graves daños materiales.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas lesionadas.

Por el momento personal policial trabaja en la zona realizando las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

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