Una denuncia, mensajes de despedida y una tragedia en el lago Lácar: las últimas horas del hombre que murió tras caer con su auto

Cristian Coliluan, de 34 años, había sido reportado como desaparecido pocas horas antes del accidente. Su expareja había advertido a la Policía que había enviado mensajes de despedida y expresado temor por su vida. Luego, el Volkswagen Suran que conducía despistó en la Ruta 40 y terminó en las aguas del lago Lácar. Fue encontrado sin vida dentro del vehículo.

La tragedia ocurrida este domingo en el lago Lácar tuvo como antecedente una búsqueda que se había iniciado pocas horas antes y que ahora forma parte de la investigación para determinar qué ocurrió con Coliluan.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Centro de Análisis y Evaluación de la Seguridad de San Martín de los Andes (CENAF-SMA), alrededor de las 14:56 una mujer de 29 años se presentó para denunciar la desaparición de su expareja, manifestando además su temor de que pudiera atentar contra su vida.

Mientras el operativo de búsqueda se encontraba en marcha, alrededor de las 17, el Volkswagen Suran despistó sobre la Ruta Nacional 40, a pocos metros del acceso a la playa Catritre, y terminó dentro del lago Lácar.

Según relató ante las autoridades, Coliluan se había presentado cerca de las 13:30 en su lugar de trabajo. Allí mantuvieron una breve discusión y el hombre se retiró del lugar visiblemente alterado a bordo de un Volkswagen Suran gris.

Alrededor de las 14:56 una mujer de 29 años se presentó para denunciar la desaparición de su expareja, manifestando además su temor de que pudiera atentar contra su vida.

La situación generó preocupación minutos después, cuando el hombre comenzó a enviarle mensajes en tono de despedida. Entre ellos, le habría encomendado a su expareja el cuidado del hijo de seis años que ambos tienen en común.

La denuncia también consignó otro dato que fue incorporado a la investigación: Coliluan habría transferido su sueldo a otra de sus hijas y le habría pedido perdón.

Ante la preocupación por su paradero, familiares y allegados comenzaron a buscarlo por distintos lugares que solía frecuentar, aunque sin resultados. Finalmente, la mujer se presentó en la Comisaría 23ª de San Martín de los Andes, desde donde fue derivada a la dependencia correspondiente para formalizar la denuncia.

En ese momento se activó el protocolo de búsqueda. La denunciante aportó una fotografía y autorizó su difusión pública para colaborar con la localización. También se informó que el hombre trabajaba en la empresa Unimatic y que tenía familiares en el barrio Buenos Aires Chico.

Mientras el operativo de búsqueda se encontraba en marcha, alrededor de las 17, el Volkswagen Suran despistó sobre la Ruta Nacional 40, a pocos metros del acceso a la playa Catritre, y terminó dentro del lago Lácar. En un primer momento, las autoridades no tenían certeza sobre cuántas personas podían encontrarse dentro del vehículo, por lo que se desplegó un amplio operativo tanto sobre la costa como en el agua.

La caída al lago

Mientras el operativo de búsqueda se encontraba en marcha, alrededor de las 17, el Volkswagen Suran despistó sobre la Ruta Nacional 40, a pocos metros del acceso a la playa Catritre, y terminó dentro del lago Lácar.

En un primer momento, las autoridades no tenían certeza sobre cuántas personas podían encontrarse dentro del vehículo, por lo que se desplegó un amplio operativo tanto sobre la costa como en el agua.

Participaron efectivos de la Policía de Neuquén, Bomberos Voluntarios, profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y personal de Prefectura Naval Argentina, que trabajó con una embarcación en el sector donde había terminado el automóvil.

Con el avance de las tareas, los equipos de rescate pudieron determinar que el vehículo tenía un único ocupante. Después de varias horas de rastrillaje y búsqueda subacuática, los rescatistas lograron localizar el Volkswagen Suran y encontraron a su conductor sin vida en el interior del vehículo.

El hallazgo puso fin al operativo iniciado tras la caída del automóvil, pero abrió una nueva etapa de investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el despiste.

Con el avance de las tareas, los equipos de rescate pudieron determinar que el vehículo tenía un único ocupante. Después de varias horas de rastrillaje y búsqueda subacuática, los rescatistas lograron localizar el Volkswagen Suran y encontraron a su conductor sin vida en el interior del vehículo.

Una hipótesis que deberá ser confirmada

Los antecedentes conocidos de las horas previas son ahora parte de la investigación judicial. La denuncia por desaparición, los mensajes enviados por Coliluan y la transferencia de dinero realizada antes de desaparecer constituyen elementos que deberán ser analizados junto con las pericias sobre el vehículo y el lugar del accidente.

En ese marco, una de las hipótesis que manejan las autoridades es que la caída al lago podría haber sido intencional, aunque por el momento se trata únicamente de una línea de investigación y no de una conclusión.

Las pericias deberán determinar si existieron maniobras previas al despiste, cómo se produjo la salida de la calzada y qué ocurrió en los momentos inmediatamente anteriores a que el vehículo terminara en el agua.

La investigación judicial continuará ahora con el análisis de todos los elementos reunidos durante la búsqueda y el operativo de rescate, además de las pericias destinadas a reconstruir las últimas horas de Coliluan.