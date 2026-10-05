Una alerta del Anillo Digital terminó destapando una doble sorpresa en Catriel: la Policía interceptó una camioneta que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de retención indebida y, al identificar a sus ocupantes, descubrió que uno de ellos también era buscado por la Policía de Neuquén. El procedimiento ocurrió en el Acceso Sur, en el sector conocido como “La Torre”.

Todo comenzó durante la tarde, cuando desde el sistema de emergencias se recibió el aviso sobre una camioneta que circulaba en actitud sospechosa por esa zona de la ciudad. La advertencia puso en movimiento a los efectivos de la Comisaría 9°, que se dirigieron hasta el lugar para intentar localizar el vehículo señalado.

Finalmente, los policías lograron interceptar la camioneta y comenzaron con el procedimiento de identificación. En esos casos, una de las primeras verificaciones consiste en consultar los datos del rodado en los sistemas policiales para determinar si existe algún impedimento, pedido judicial o denuncia vinculada.

Y ahí apareció la primera irregularidad. La consulta permitió establecer que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente en una causa por retención indebida. El requerimiento había sido solicitado por la Fiscalía de Catriel, por lo que el vehículo quedó inmediatamente bajo custodia policial y fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.

Pero el procedimiento todavía guardaba otra sorpresa. Mientras los efectivos avanzaban con la identificación de las personas que viajaban en la camioneta, realizaron las consultas correspondientes sobre sus datos personales. Fue entonces cuando detectaron que uno de los ocupantes tenía un pedido vigente de captura y detención vinculado con la Policía de Neuquén.

De esta manera, lo que había comenzado como una alerta por un vehículo sospechoso terminó con dos situaciones judiciales diferentes al descubierto. Por un lado, la camioneta quedó secuestrada por el requerimiento que pesaba sobre ella y, por otro, el hombre buscado fue detenido y trasladado a la dependencia policial.