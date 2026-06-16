Río Negro puso en marcha el Anillo Digital para controlar rutas y accesos

El Ministerio de Seguridad de Río Negro anunció en Sierra Grande la puesta en marcha del Anillo Digital, un sistema de vigilancia que ya comenzó a operar en rutas nacionales y provinciales, así como en accesos estratégicos a distintas ciudades. La herramienta combina cámaras de videovigilancia de alta definición y lectores de patentes, permitiendo identificar vehículos en tiempo real y generar alertas inmediatas ante situaciones sospechosas.

El sistema está conectado al Centro de Monitoreo Provincial, lo que facilita la coordinación con las fuerzas de seguridad. El objetivo principal es reforzar la seguridad vial y prevenir delitos, mediante un control más eficiente de la circulación vehicular. Además, el Anillo Digital permitirá optimizar operativos policiales, detectar vehículos con pedido de secuestro y contribuir a la investigación de hechos delictivos.

El Ministro de Seguridad, Daniel Jara, destacó que el Anillo Digital Provincial “representa un salto concreto en materia de prevención, porque mejora la información disponible, agiliza los controles y permite una presencia más eficiente del Estado en puntos estratégicos de la provincia”.

El sistema permite reforzar el control sin interrumpir el tránsito habitual, pero aumentando la capacidad de detección, seguimiento y respuesta. A diferencia de los operativos tradicionales, funciona las 24 horas y permite reconstruir recorridos, detectar ingresos y egresos de vehículos y acompañar el trabajo policial con información precisa en tiempo real.

El Gobernador Weretilneck, junto a la Intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández y el ministro Jara, se trasladó hasta el punto de instalación de las nuevas cámaras LPR sobre la Ruta Nacional 3, en el límite con Chubut, a la altura del Paralelo 42, donde verificaron el funcionamiento del sistema y la conexión operativa con los centros de monitoreo provinciales.

Las autoridades remarcaron que el sistema no solo apunta a la seguridad ciudadana, sino también a mejorar la gestión del tránsito en rutas de alto flujo, como la Ruta Nacional 22 y los accesos a ciudades del Alto Valle.