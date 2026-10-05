Un repartidor de Mercado Libre terminó apuñalado en el abdomen durante una discusión con un vecino en pleno centro de Cipolletti. El problema se originó cuando el destinatario se negó a recibirlo, todo derivó con un ataque furioso y el trabajador hospitalizado en una clínica de Neuquén.

Todo comenzó con algo tan cotidiano como una entrega. El trabajador llegó hasta Alem al 400 para dejar un paquete, pero el vecino le manifestó que no iba a recibirlo. Según la reconstrucción realizada hasta ahora, incluso le pidió que lo dejara en la casa de otro vecino para evitar tener que volver a realizar el trámite.

Sin embargo, lo que parecía una situación menor comenzó a calentarse. El repartidor cuestionó la forma en la que estaba siendo tratado y señaló que no correspondía que le faltaran el respeto. A partir de ahí, la discusión verbal fue subiendo de tono hasta que la situación se salió completamente de control.

Y entonces apareció el cuchillo. En medio del altercado, el repartidor sufrió una herida de arma blanca en el abdomen. Después de la agresión, el autor se retiró del lugar.

La Policía puso en marcha la investigación para determinar quién era y dónde se encontraba. En ese trabajo participaron efectivos de la Comisaría 32° y personal del Cuerpo de Investigación, que durante el fin de semana relevaron cámaras de seguridad y analizaron las imágenes obtenidas en la zona.

Las grabaciones fueron una pieza clave. A partir de las imágenes, los investigadores pudieron establecer características físicas y de vestimenta del sospechoso y avanzar con su identificación. Con esa información, la causa comenzó a tomar otro rumbo.

El atacante se presentó: cómo está la víctima

Finalmente, en las últimas horas, el atacante se presentó ante la Justicia acompañado por un abogado y quedó a derecho. Ahora resta determinar judicialmente qué ocurrió exactamente durante la pelea y cuál es la responsabilidad que le corresponde.

Mientras tanto, la atención también está puesta en el estado de salud del trabajador. Luego de recibir las primeras atenciones en el Hospital de Cipolletti, fue trasladado a una clínica de Neuquén por cuestiones vinculadas con la cobertura de ART. Actualmente se encuentra en sala intermedia y su evolución es seguida por los médicos.