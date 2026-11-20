La búsqueda del camionero oriundo de Entre Ríos desaparecido en el canal principal de riego de Cinco Saltos ingresó este viernes en una nueva etapa, con la incorporación de kayaks y buzos especializados para ampliar los rastrillajes en sectores de difícil acceso del curso de agua.

El operativo comenzó temprano y se desplegó en distintos puntos del canal, donde trabajan de manera coordinada Bomberos Voluntarios, personal policial y equipos de Defensa Civil. Hasta el momento no hubo novedades sobre el paradero del transportista, cuya desaparición moviliza desde hace dos días a organismos de emergencia de la región.

La búsqueda se concentra en varios frentes

Uno de los principales sectores de trabajo se ubicó en inmediaciones del denominado puente amarillo, cerca de la ex planta de Indupa, donde rescatistas recorrieron el canal a bordo de kayaks para inspeccionar zonas donde la corriente y la vegetación dificultan los rastrillajes tradicionales.

En simultáneo, otro grupo de búsqueda se instaló en el sector de la pasarela, donde estaba previsto el ingreso de buzos especializados para revisar el fondo y las márgenes del canal. La incorporación de personal entrenado para tareas subacuáticas busca aumentar las posibilidades de detección en áreas que no pudieron ser revisadas completamente durante las primeras jornadas del operativo.

Familiares y representantes de la empresa siguen de cerca el operativo

En la zona de búsqueda permanecieron durante la mañana el padre del camionero y dos directivos de la empresa de transporte para la que trabajaba el joven, quienes acompañan el trabajo de los rescatistas y reciben información permanente sobre los avances del procedimiento. La presencia de familiares y allegados refleja la expectativa que existe en torno al resultado de los rastrillajes, que se mantienen de manera ininterrumpida desde que se perdió contacto con el transportista.

Qué se sabe del caso

La investigación apunta a reconstruir lo ocurrido en las horas previas a la desaparición. Los primeros indicios permitieron determinar que el hombre se encontraba en la zona del Parque Industrial aguardando una carga. Junto a su camión, los investigadores encontraron elementos compatibles con tareas de limpieza del vehículo, entre ellos trapos, un cepillo y rastros de agua en una bajada hacia el canal.

Además, el camión quedó bajo custodia y fue sometido a peritajes ordenados por la fiscalía, mientras continúan analizándose imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

La búsqueda sigue concentrada sobre distintos tramos del canal principal de riego, con recorridos por tierra y agua que abarcan varios kilómetros. Del operativo participan efectivos de la Comisaría 7°, la Comisaría 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.