El Peugeot 208 parecía uno más. Estaba estacionado en la playa de una estación de servicio, en Fernández Oro. Pero una consulta de rutina cambió por completo la escena: el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente dispuesto por la Justicia Federal por una causa de estafa. Minutos después, fue interceptado en Cipolletti y terminó secuestrado, mientras su conductor, de 29 años, quedó involucrado en una causa por presunto encubrimiento.

La secuencia comenzó alrededor de las 21 de ayer, cuando desde el sistema de videovigilancia del 911 RN Emergencias se detectó el auto detenido en una estación de servicio de la Ruta Provincial 65. La patente fue ingresada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y la respuesta no dejó margen para las dudas: el Peugeot 208 era buscado por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, en una investigación vinculada a una estafa.

Con esa información, la alerta llegó de inmediato a los móviles policiales. El vehículo ya no permanecía en Fernández Oro. Había retomado la marcha y fue localizado pocos minutos después en Cipolletti, donde los efectivos lograron interceptarlo en la Perón y Venezuela del barrio Don Bosco, e impidieron que continuara su recorrido.

A partir de allí comenzaron las actuaciones judiciales. El auto fue secuestrado para quedar a disposición de la Justicia Federal, mientras que el conductor, un hombre de 29 años, fue trasladado a la Comisaría 24°. La intervención derivó en el inicio de una causa por presunto encubrimiento, además de la notificación del pedido de secuestro que pesaba sobre el rodado.

Aunque por el momento no trascendieron detalles sobre la maniobra investigada ni sobre el vínculo del conductor con la causa original, el expediente tiene origen en una denuncia por presunta estafa y el vehículo figuraba como requerido desde principios de mayo de este año.

Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar cómo llegó ese automóvil hasta el Alto Valle, quién lo utilizaba y si existe alguna conexión entre el conductor interceptado y la investigación que motivó el pedido de secuestro.