El sistema de videovigilancia del 911 RN Emergencias permitió localizar en Cipolletti una camioneta que era buscada por la Justicia de Neuquén en el marco de una investigación por delitos económicos. El operativo concluyó con el secuestro del vehículo y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

La intervención comenzó poco después de las 18, cuando operadores del Centro de Monitoreo detectaron el paso de una Volkswagen Amarok por la zona de Perón y Alem. Tras consultar las bases de datos, comprobaron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente y dieron aviso de inmediato al personal policial.

La Policía interceptó el vehículo en pocos minutos

Con la información aportada por el 911 RN Emergencias, efectivos de la Comisaría 24° desplegaron un operativo para localizar la camioneta. El procedimiento finalizó en la esquina de José María París y Lago Hess, donde el vehículo fue interceptado sin inconvenientes.

En el lugar, los uniformados identificaron a la conductora, una mujer de 37 años con domicilio en Cipolletti, y realizaron las verificaciones de rigor sobre la documentación y el rodado.

La Justicia confirmó que la medida seguía vigente

Mientras avanzaban las consultas, se confirmó que la Amarok era requerida por la Justicia de Neuquén en una causa vinculada a delitos económicos. La fiscalía interviniente ratificó que el pedido de secuestro continuaba vigente.

Posteriormente tomó intervención la Fiscalía de turno de Cipolletti, que dispuso el secuestro de la camioneta y el inicio de las actuaciones judiciales.

El procedimiento volvió a mostrar el trabajo coordinado entre los operadores del sistema 911 RN Emergencias y la Policía de Río Negro, una articulación que permitió ubicar rápidamente el vehículo y ponerlo a disposición de la Justicia neuquina.