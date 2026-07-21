La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desplegó este lunes un operativo de máxima precaución en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, de Bariloche luego de detectar dos valijas sospechosas en el sector del estacionamiento. La medida incluyó la evacuación de la terminal y la intervención de la unidad de Gestión, Detección y Neutralización de Explosivos (Gedex), que realizó la detonación controlada de los objetos.

El procedimiento se inició en horas de la tarde, cuando personal de seguridad identificó los bultos abandonados. De inmediato se activó el protocolo federal de seguridad aeroportuaria, que ordena aislar el área, desalojar pasajeros y restringir el ingreso vehicular. El peaje quedó cerrado, las barreras bajas y el acceso a la terminal suspendido hasta completar la operación.

Los especialistas del Gedex aplicaron cargas mínimas para abrir las valijas y descartar riesgos. La técnica, habitual en este tipo de intervenciones, permite inspeccionar objetos sospechosos sin poner en peligro a las personas ni a la infraestructura.

El operativo se extendió por más de dos horas y provocó un congestionamiento vehicular superior a los tres kilómetros en los accesos al aeropuerto. Los pasajeros debieron esperar fuera del predio hasta que se levantó el perímetro de seguridad.

Una vez finalizada la intervención, el tránsito comenzó a normalizarse y los usuarios pudieron reingresar a la terminal. Los vuelos programados se completaron con demoras menores, mientras se restablecía la circulación en la zona.

La PSA destacó que la acción es parte de las medidas preventivas que la fuerza aplica en todo el país frente a objetos sospechosos. “El objetivo es resguardar a la comunidad y aplicar protocolos que aseguren respuestas rápidas y efectivas”, remarcaron desde la institución.