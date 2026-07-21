Una maniobra para ingresar a la Ruta Nacional 151 terminó en un fuerte choque que dejó a una mujer y a cuatro menores hospitalizados de manera preventiva. El siniestro ocurrió en las inmediaciones de Cipolletti y movilizó a policías, ambulancias y peritos de Criminalística, mientras las autoridades intentan establecer con precisión cómo se produjo el impacto.

El episodio se registró poco después de las 8.30 de la mañana sobre la Ruta 151, en un sector cercano al radar. Un llamado alertó al personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti sobre un accidente y, al llegar al lugar, los efectivos encontraron dos vehículos con importantes daños como consecuencia del choque.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por la Policía, un Fiat Cronos se encontraba detenido sobre la banquina con intención de incorporarse a la ruta en dirección a Cinco Saltos. Cuando la conductora inició la maniobra y ya circulaba sobre la calzada, el automóvil fue impactado en la parte trasera derecha por un Ford Focus que transitaba por la misma vía y en el mismo sentido.

El golpe fue lo suficientemente violento como para generar un importante despliegue sanitario. En el Cronos viajaba una mujer de 30 años, oriunda de Cordero, junto a cuatro menores de edad, quienes fueron asistidos inmediatamente por el personal médico que llegó al lugar. También recibió atención el conductor del Ford Focus, un joven de 22 años, domiciliado en Cinco Saltos.

Mientras los profesionales evaluaban a los involucrados, tres ambulancias trabajaron en el lugar para estabilizar a los ocupantes y trasladarlos al hospital Pedro Moguillansky. La decisión fue derivar preventivamente a todas las personas involucradas para una evaluación médica completa, ya que al momento del procedimiento todavía no se había determinado el alcance de las lesiones.

En paralelo, el sitio del siniestro quedó bajo resguardo policial. Personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes, relevó evidencias y documentó la posición de los vehículos con el objetivo de reconstruir con precisión la mecánica del choque y determinar las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.

Una vez finalizadas las tareas periciales, una grúa retiró ambos vehículos de la ruta y los trasladó al predio judicial. El procedimiento permitió normalizar la circulación en el sector, mientras las actuaciones continuaban bajo la órbita de la Justicia.

Por el momento, las autoridades aguardaban la certificación médica de los ocupantes para establecer oficialmente el tipo de lesiones sufridas. Ese informe será determinante para definir los próximos pasos de la investigación y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el impacto sobre una de las rutas con mayor tránsito e índice de peligrosidad del Alto Valle.