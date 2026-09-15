Buscaban un celular y terminaron encontrando un rifle y droga en San Martín de los Andes

El robo de un celular derivó en un allanamiento, en el que terminaron por encontrar un rifle y droga en un sector del barrio Chacra 28, en San Martín de los Andes. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial y estuvo a cargo de personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 43°.

Durante el operativo, los efectivos recuperaron un teléfono celular que había sido denunciado como robado. Además, secuestraron un rifle calibre 22, sobre el cual no se presentó la documentación correspondiente.

En el lugar también encontraron sustancias presumiblemente compatibles con cannabis sativa y clorhidrato de cocaína. Ante este hallazgo, se dio inmediata intervención a la División Antinarcóticos Lago del Sur.

Una mujer mayor de edad fue aprehendida durante el procedimiento y trasladada a sede policial. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las medidas correspondientes en el marco de la investigación.

Desde la Policía indicaron que “el procedimiento refleja el trabajo articulado entre las distintas unidades policiales, permitiendo avanzar sobre una investigación judicial y recuperar elementos denunciados como sustraídos, además de poner a disposición de la Justicia otros elementos vinculados a la causa”.