Un propietario denunció el robo durante la mañana del sábado en una vivienda en construcción del barrio Faldeos del Chapelco, en San Martín de los Andes. Los delincuentes dañaron una ventana para ingresar y se llevaron herramientas y distintos elementos.

Tras la denuncia, intervino personal del Comando Radioeléctrico y del Área Judicial, que realizó un rastrillaje en las inmediaciones. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron parte de los objetos robados ocultos entre la vegetación, a pocos metros de la vivienda.

La investigación continúa para determinar quiénes ingresaron al inmueble y recuperar los elementos que todavía no fueron encontrados. Por el momento, no se informó sobre personas detenidas o demoradas por este hecho.

Cómo ingresaron a la vivienda

De acuerdo con la información policial, el propietario llegó al inmueble y descubrió que una de las ventanas, ubicada en el sector del baño, había sido dañada.

Los autores aprovecharon ese acceso para ingresar a la vivienda, que todavía se encuentra en construcción. Una vez en el interior, sustrajeron distintos elementos utilizados para los trabajos y otros objetos que se encontraban en el lugar.

Entre lo robado había una máquina para cortar cerámicos, herramientas de mano, accesorios sanitarios, un caloventor y una cafetera.

La modalidad permitió a los investigadores establecer que el ingreso se produjo luego de forzar o dañar una abertura del inmueble.

Recuperaron parte de los elementos robados

Después de tomar conocimiento del robo, efectivos del Comando Radioeléctrico y del Área Judicial comenzaron un rastrillaje por la zona.

Durante la búsqueda, localizaron parte de los objetos sustraídos a pocos metros de la vivienda. Los elementos habían sido escondidos entre la vegetación de un arbusto.

La ubicación de los objetos hace presumir, en principio, que habrían sido ocultados para intentar recuperarlos posteriormente. Sin embargo, la investigación deberá determinar quiénes participaron del robo y si actuaron más de una persona.

Los elementos encontrados quedaron vinculados a las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia.

El antecedente reciente de robos en la zona de Chapelco

El hecho se produce pocos días después de otros procedimientos policiales relacionados con robos en el área de Cerro Chapelco y sus alrededores.

El 8 de septiembre, efectivos de la Comisaría 23° de San Martín de los Andes y de la Brigada de Investigaciones realizaron un rastrillaje sobre la Ruta Nacional 40 y encontraron bolsos y pertenencias que estarían vinculados con distintos hechos delictivos investigados en la zona.

Además, el 7 de septiembre otro robo ocurrido en inmediaciones del centro de esquí Chapelco Ski Resort derivó en un operativo policial que terminó con dos hombres demorados y un vehículo secuestrado.

Estos antecedentes permiten ubicar el nuevo episodio dentro de una serie de investigaciones recientes por delitos contra la propiedad en San Martín de los Andes, aunque no existe información que vincule este robo en Faldeos del Chapelco con aquellos casos.

El impacto para quienes tienen viviendas en construcción

El episodio también pone de relieve una particularidad de los inmuebles que todavía se encuentran en obra: suelen contener herramientas, materiales y equipamiento que pueden quedar durante períodos prolongados sin supervisión.

En este caso, además de las herramientas utilizadas para los trabajos, los delincuentes encontraron otros objetos dentro de la vivienda, como una cafetera y un caloventor.

La recuperación de parte del botín podría aportar elementos para avanzar en la investigación y establecer cómo se produjo el robo.

La investigación continúa

La Policía de Neuquén continúa con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ingreso y avanzar en la identificación de los responsables.

Por ahora, parte de los elementos sustraídos fue recuperada, mientras se intenta determinar el destino del resto de los objetos denunciados como robados.

El próximo avance de la causa podría surgir de nuevas diligencias policiales, del análisis de posibles registros de cámaras de seguridad de la zona o de información que permita identificar a los autores.