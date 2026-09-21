Rodrigo Mariano Soto, de 26 años, pasó de ser intensamente buscado durante horas en la zona de la Isla Jordán a quedar detenido luego de ser encontrado con vida. El joven era buscado después de que su auto apareciera abandonado a orillas del río Negro, pero sobre él pesaba una denuncia por violencia de género presentada por su pareja de 19 años, quien, según la denuncia y el relato de su familia, fue brutalmente golpeada ayer, antes de su desaparición.

La historia comenzó el domingo, cuando la joven denunció el episodio y recibió atención médica por las lesiones sufridas. Poco después, Soto pasó a estar desaparecido. De acuerdo con las grabaciones del 911 RN Emergencias, se dirigió hacia la zona de la Cueva del León. Su vehículo fue localizado a orillas del río Negro y, como no había rastros del joven, se activó un amplio operativo para encontrarlo.

La joven de 19 años, denunció que su novio, Rodrigo Soto la golpeó salvajemente antes de desaparecer. (Gentileza: familia de la víctima)

Durante horas, policías, perros entrenados, Brigada de Investigaciones, personal de la Montada, drones y Prefectura recorrieron una zona de vegetación y de difícil acceso. El despliegue llegó a distintos sectores de la Isla Jordán mientras se intentaba reconstruir los últimos movimientos de Soto.

Finalmente, el operativo dio resultado. Efectivos que se encontraban rastrillando en la zona observaron al joven y dieron aviso al resto de los equipos. Soto fue localizado a unos 500 o 600 metros del lugar donde había dejado su vehículo y fue asistido por personal de Salud Pública. Se encontraba con vida y en buen estado general.

Sin embargo, el hallazgo cambió por completo el escenario. Una vez localizado y asistido, Soto quedó detenido y a disposición de la Justicia por la denuncia de violencia de género realizada por su pareja.

El testimonio de la familia de la víctima

Además, la familia de la joven, de sólo 19 años, difundió fotos y un comunicado en el que sostuvo que fue víctima de una agresión física por parte de Soto y que sufrió múltiples golpes. Y pidieron que se investigue el hecho y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Ahora, la búsqueda terminó, pero la historia está lejos de cerrarse. El fiscal Martín Pezzetta interviene en la causa y está previsto sea llevado a una audiencia de formulación de cargos, donde se conocerá formalmente qué hecho se le atribuye y cuál es la acusación de la Fiscalía.

Por lo pronto el propio fiscal solicitó que permanezca detenido hasta la audiencia, en la que seguramente por los riesgos procesales que representa que esté libre, solicite la prisión preventiva mientra avanza la investigación.