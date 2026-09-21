Una camioneta que realizaba zig zag de madrugada por Ruta Nacional 22, realizando maniobras peligrosas, fue interceptada en Cipolletti. El conductor tenía 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre, circulaba sin licencia habilitante y el vehículo fue secuestrado.

La situación comenzó cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando un automovilista advirtió lo que estaba ocurriendo y dio aviso. La camioneta Nissan había sido vista en Allen y avanzaba hacia Cipolletti por la Ruta 22, pero su forma de desplazarse encendió las alarmas.

A partir de esa comunicación se activó el operativo. Desde el Centro Inteligente de Seguridad se transmitió la alerta a las unidades policiales para que pudieran localizar el vehículo antes de que continuara avanzando por el corredor del Alto Valle.

Finalmente, alrededor de las 2:40, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti lograron interceptar la Nissan sobre la Ruta 22, en el sector de la rotonda de calle Pacheco.

Y fue entonces cuando apareció el dato más contundente del procedimiento. Al conductor le realizaron el test de alcoholemia y el resultado fue de 2,61 g/l. En Río Negro rige la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir con una tasa de alcoholemia positiva superior a cero.

Además, los efectivos constataron que el hombre tampoco tenía licencia de conducir habilitante. Con la alcoholemia positiva y las restantes irregularidades verificadas, se procedió al secuestro del vehículo y se labró el acta de infracción correspondiente.