Un amplio operativo de búsqueda e inspección desplegado en distintos sectores de Cipolletti culminó con el hallazgo con vida de Rodrigo Mariano Soto, el joven de 26 años que era intensamente buscado desde que su vehículo fuera encontrado abandonado a orillas del Río Negro.

El dispositivo se activó tras una denuncia radicada en la Comisaría 4° y el rastreo de las cámaras del Centro de Monitoreo (911), que permitió ubicar el automóvil en la zona ribereña cercana a la Cueva del León y la Isla Jordán. Al constatar que el rodado estaba desocupado, las fuerzas de seguridad montaron un despliegue sin precedentes en los sectores aledaños.

El operativo incluyó el trabajo por tierra de efectivos de las unidades locales, personal del Área de Canes y la Brigada Rural, junto con la colaboración de Defensa Civil y peritos del Gabinete de Criminalística. En paralelo, la Prefectura Naval Argentina encabezó los rastrillajes fluviales sobre el curso del río, ampliando la cobertura de búsqueda.

Finalmente, las intensas tareas dieron resultado positivo durante la mañana de este lunes cuando las patrullas terrestres lograron dar con el paradero de Soto en la zona de vegetación. El joven fue encontrado en buen estado general de salud y trasladado de inmediato para su correspondiente atención médica y control preventivo.

Sobre el hecho tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante las actuaciones judiciales previas vinculadas a una causa por lesiones en contexto de violencia de género denunciada por su pareja.