Personal policial de la Comisaría Tercera de Neuquén demoró durante la madrugada de este lunes a un hombre que registraba un pedido de captura y detención vigente por una causa de presunto homicidio, requerido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo pasada las 02:14 h, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos en la intersección de calles Belgrano y Combate San Lorenzo observaron a dos hombres que, al advertir la presencia del móvil policial, aceleraron su marcha de manera sospechosa.

Los uniformados identificaron primero a un sujeto de 25 años. Al verificar sus datos mediante el Centro de Análisis Policial, comprobaron que no presentaba medidas judiciales pendientes.

Sin embargo, el segundo individuo brindó reiteradamente distintas identidades y números de documento, algunos inexistentes y otros pertenecientes a terceras personas, lo que despertó sospechas en el personal interviniente.

Finalmente, el sujeto fue identificado resultando ser un ciudadano de 41 años, sobre quien pesaba un pedido de captura y detención vigente en el marco de un presunto homicidio, con requerimiento emitido por el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Tras la confirmación de la medida judicial, el hombre fue trasladado a la Comisaría Tercera de Neuquén, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.