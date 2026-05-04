Un joven de 20 años fue demorado por personal policial en la noche del domingo tras ser sorprendido dentro de una vivienda en construcción en el barrio Los Álamos, en el marco de un presunto robo en grado de tentativa.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:40, cuando efectivos policiales de la Comisaría 46°, acudieron a un domicilio ubicado en calle Primera Junta, tras una alerta por un robo. En el lugar, el dueño de casa relató que había visto a un hombre ingresar a su propiedad luego de dañar su reja de acceso.

Según indicó, el sospechoso se había dirigido hacia el sector posterior del terreno. Ante esta situación, el personal policial ingresó al predio y logró demorar al sujeto de 20 años.

El joven fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. De acuerdo al testimonio del damnificado, horas antes ya había detectado daños en el portón, por lo que decidió permanecer oculto en el lugar ante la sospecha de que los autores regresarían.

La Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de la Dra. Nadia Pérez, dispuso la recepción de la denuncia y la identificación del demorado. Además se conoció que el joven tiene un pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía de Villa La Angostura en una causa por robo simple.