La Policía de Río Negro llevó adelante este lunes una serie de allanamientos en distintos domicilios de Cipolletti, en el contexto de una investigación judicial que se encuentra en curso. Durante los procedimientos, personal de la Comisaría 26 de Fernández Oro, en colaboración con efectivos de la Unidad 45 de Cipolletti, logró el secuestro de elementos de interés para la causa.

En uno de los domicilios, ubicado sobre la calle Los Teros, se incautaron prendas deportivas, una tablet y un bolso que guardan relación con la investigación. Además, se halló una sustancia vegetal con características compatibles con Cannabis Sativa, motivo por el cual se dio intervención a la Fiscalía Federal de Roca, que dispuso las medidas correspondientes en el contexto de la Ley de Estupefacientes.

En otro procedimiento, realizado en una vivienda de la calle Los Gorriones, los efectivos procedieron a la demora de un hombre sospechado de participar en los hechos investigados por la Fiscalía de Cipolletti. El sujeto fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras se avanza en la recolección de pruebas.

Los operativos contaron con la participación de unidades especiales de la fuerza y el Gabinete de Criminalística, que dispuso peritajes sobre los elementos secuestrados. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Cipolletti, que coordina las medidas judiciales y definirá los próximos pasos en el proceso. El despliegue de recursos policiales y judiciales busca garantizar la seguridad en los barrios y avanzar en causas que requieren intervención inmediata.