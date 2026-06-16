Cada huella marcada en el barro, cada resto de alimento hallado en la costa y cada indicio de su presencia despiertan la misma sensación entre quienes lo buscan: la esperanza de que el huillín siga resistiendo. En el Día Internacional del Huillín, Río Negro renovó su compromiso con la protección de una de las especies más queridas, esquivas y amenazadas de la Patagonia.

Pequeño, silencioso y de hábitos difíciles de observar, el huillín se convirtió en un verdadero símbolo de los ambientes naturales del sur argentino. Sin embargo, detrás de esa imagen tierna que despierta simpatía inmediata, se esconde una realidad preocupante: la nutria nativa patagónica se encuentra en peligro de extinción y su supervivencia depende de la conservación de ecosistemas saludables.

Por eso, en las costas del río Limay se desarrolla un trabajo paciente y minucioso. Equipos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, junto con personal del Parque Nacional Nahuel Huapi, Guardaparques y Guardas Ambientales, recorren periódicamente distintos sectores del Área Natural Protegida Río Limay en busca de señales de su presencia.

Lejos de las cámaras y del ruido cotidiano, los especialistas inspeccionan senderos, playas y sectores ribereños para localizar huellas, fecas, restos alimenticios y otros rastros que permiten conocer mejor los movimientos de la especie. Cada dato recopilado ayuda a construir un mapa más preciso sobre cómo vive, dónde se desplaza y qué sectores utiliza para alimentarse y reproducirse.

Además, el río Limay cumple una función estratégica para el futuro del huillín. Sus aguas y costas funcionan como un corredor biológico que conecta ambientes de enorme valor ecológico. Gracias a ese vínculo natural, los ejemplares pueden desplazarse entre distintos sectores, favoreciendo el intercambio entre poblaciones y aumentando sus posibilidades de supervivencia.

Pero la importancia del huillín va mucho más allá de la especie en sí. Su presencia es considerada un indicador natural de la buena salud de los ambientes acuáticos. Allí donde habita esta nutria patagónica suelen encontrarse ecosistemas equilibrados, aguas de calidad y una rica biodiversidad.

Mientras tanto, las autoridades remarcan que la participación ciudadana también resulta fundamental. Evitar la contaminación de los cursos de agua, respetar las áreas protegidas, no alterar la vegetación ribereña y mantener a las mascotas alejadas de los sectores sensibles son acciones sencillas que pueden marcar una enorme diferencia para el futuro de la especie.