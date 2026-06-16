El gobierno de Río Negro comenzará a implementar un sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial en hospitales y centros de salud de toda la provincia. La iniciativa alcanzará en una primera etapa a unos 8.000 trabajadores del sistema sanitario, demandará una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos y buscará controlar con mayor precisión ingresos, egresos, permanencia en los puestos de trabajo, guardias y horas extras.

Lejos de tratarse de un proyecto en análisis, el equipamiento fue adquirido y ya se encuentra en poder del Estado provincial. La empresa contratada para desarrollar la tecnología es Airata, una firma especializada en sistemas de autenticación biométrica que trabaja con organismos públicos, universidades y entidades financieras.

En este contexto, la empresa estatal Altec quedó a cargo de la implementación mediante un convenio con el área de Modernización. Según trascendió, durante las próximas semanas comenzará la instalación de los equipos y el proceso de empadronamiento facial que permitirá crear una base de datos biométrica de cada empleado alcanzado por el sistema.

La elección de Salud como punto de partida no es casual. Se trata del sector más grande de la administración pública provincial y uno de los más complejos de administrar debido al volumen de guardias, reemplazos, horas extras y servicios extraordinarios que se liquidan cada mes.

Por ese motivo, la nueva herramienta aparece como una apuesta fuerte para mejorar el control y obtener información en tiempo real sobre el funcionamiento de hospitales y centros asistenciales.

Además, el nuevo mecanismo buscará eliminar una de las principales debilidades de los sistemas tradicionales de fichado. A diferencia de las terminales biométricas utilizadas hasta ahora, el reconocimiento facial permitirá verificar la identidad de cada trabajador mediante la comparación de sus rasgos faciales, reduciendo la posibilidad de que terceros registren asistencia en nombre de otra persona.

Pero el alcance del sistema va mucho más allá de marcar una entrada o una salida. La plataforma también podrá generar estadísticas sobre cobertura de servicios, distribución de personal, cumplimiento de horarios y permanencia efectiva en cada establecimiento sanitario. Esa información permitirá a las autoridades detectar áreas con faltantes de personal, reorganizar turnos y reforzar sectores considerados críticos.

Mientras tanto, el desembarco de esta tecnología ya genera expectativas y también algunas preocupaciones. Entre los cuestionamientos que comenzaron a surgir aparecen dudas vinculadas al resguardo de los datos biométricos y al uso que podría darse a la información recopilada. El reconocimiento facial requiere almacenar registros sensibles de cada trabajador, un aspecto que inevitablemente abre debates sobre privacidad y control.

A ello se suma otro desafío que deberá superar la implementación: la conectividad. Existen hospitales y centros de salud ubicados en zonas alejadas donde las conexiones a internet presentan limitaciones frecuentes, por lo que la operatividad del sistema en esos lugares será una de las claves para determinar su funcionamiento real.

Sin embargo, dentro del gobierno consideran que los beneficios superan ampliamente las dificultades iniciales. La expectativa oficial es que el sistema permita ordenar la gestión de recursos humanos, reducir inconsistencias en las liquidaciones y contar con datos precisos para tomar decisiones sobre la organización sanitaria.