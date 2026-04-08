En el contexto de una investigación en curso, personal de la Comisaría 42 de Bariloche realizó un allanamiento que permitió el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y elementos utilizados para su fraccionamiento. El procedimiento se concretó este martes por la tarde en un domicilio ubicado en la calle Shaquil al 190, con orden emitida por la Justicia Federal.

Durante la revisión de la vivienda, los efectivos constataron la existencia de la sustancia, que se encontraba oculta en el interior de un calefactor. Ante el hallazgo, se dio intervención a la Justicia Federal, que autorizó la participación de personal de la División Especializada en Toxicomanía para el secuestro de la droga y de los elementos vinculados al fraccionamiento.

La unidad de orden público notificó a dos personas sobre el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes. La causa quedó bajo investigación de la Justicia Federal, que deberá determinar el origen de la sustancia y la responsabilidad de los involucrados.

El operativo se inscribe en las acciones de prevención y control que se llevan adelante en la ciudad, con el objetivo de desarticular maniobras vinculadas al tráfico de drogas y garantizar la seguridad en los barrios. En este sentido, las autoridades remarcaron que la intervención se incluye en un trabajo coordinado entre las distintas áreas de la Policía de Río Negro y la Justicia, con el propósito de avanzar en investigaciones que permitan frenar la circulación de estupefacientes en la región.