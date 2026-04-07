Dos denuncias sacudieron el tablero político de Río Negro en los últimos días: supuestos permisos mineros en zona cercana a Bariloche y presuntos vínculos con un empresario cuestionado. Sin embargo, en medio del ruido, apareció un dato determinante: el organismo competente declaró la “no factibilidad de la actividad” y archivó el expediente, sin otorgar ningún tipo de autorización.

En primer lugar, el foco estuvo puesto en el expediente 50138-2025, conocido como “Cateo Collin”, presentado por la empresa Tamar Mining S.A. Según la oposición, se trataba de un permiso ya otorgado para explorar en la región andina. Pero desde el gobierno aclararon que nunca pasó de ser un trámite administrativo inicial, sin ningún tipo de autorización efectiva.

En ese sentido, el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, explicó que la publicación en el Boletín Oficial —que generó la polémica— forma parte de un mecanismo de transparencia. Es decir, no implica aval alguno, sino que permite que cualquier ciudadano conozca el trámite e incluso se oponga si lo considera necesario.

Pero además, el dato clave llegó después. Tras el análisis técnico, la Autoridad Minera determinó que el proyecto se superponía con la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica, una zona con fuertes restricciones ambientales. Por ese motivo, el expediente fue considerado “no factible” y terminó archivado sin que se otorgara permiso alguno.

A partir de ahí, el gobernador Alberto Weretilneck salió con dureza a cruzar las acusaciones. Negó que se haya autorizado actividad minera en zona de glaciares y apuntó directamente contra la oposición: aseguró que se trata de una operación basada en información falsa y denunció una “distorsión de la realidad” con fines políticos.

En paralelo, otra denuncia encendió aún más la polémica: la supuesta vinculación del empresario Fred Machado, señalado en causas por narcotráfico, con permisos para explotar arenas silíceas en la provincia. Sin embargo, la respuesta oficial fue igual de tajante: desde la Secretaría de Minería afirmaron que no existe ningún trámite iniciado a su nombre.

No obstante, las autoridades reconocieron un vínculo indirecto con un ciudadano rionegrino, Claudio Cicarelli, quien sí tiene presentaciones en el organismo. Aun así, remarcaron que eso no implica irregularidad alguna y que cualquier persona puede iniciar trámites, siempre bajo las mismas exigencias legales y técnicas.

Finalmente, desde el gobierno apuntaron contra legisladores del Frente de Todos, a quienes acusaron de incoherencia. Recordaron que esos mismos sectores aprobaron el Código de Procedimiento Minero vigente y ahora cuestionan su funcionamiento.