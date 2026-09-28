Personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, con la colaboración de efectivos de la Comisaría N.º 23 y de la División Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, llevó adelante un allanamiento en el marco de una investigación por amenazas con un arma de fuego.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar al presunto autor y establecer un domicilio de interés para la causa. Mientras se aguardaba la autorización para el allanamiento, la víctima informó que las amenazas y provocaciones habrían continuado, por lo que se intensificaron las diligencias judiciales.

Finalmente se concretó el allanamiento en un inmueble de calle Eduardo Elordi, con resultado positivo. Durante el procedimiento fueron secuestrados tres cartuchos de arma de fuego: uno calibre .22 y dos calibre 9 x 19 mm, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Asimismo, los efectivos identificaron a las personas que se encontraban en el lugar y constataron que una de ellas registraba un requerimiento judicial vigente, por lo que fue aprehendida.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, además, se concretó la detención de una persona sindicada como presunto autor del hecho investigado.

Durante la diligencia también surgieron elementos de interés vinculados con el arma de fuego mencionada en la investigación, información que fue puesta a disposición de la autoridad judicial.