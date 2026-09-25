Condenaron a tres hombres que habían acondicionado una EcoSport para transportar droga en San Martín de los Andes

Tres hombres fueron condenados por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes luego de haber sido sometidos a un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Dos de los acusados tenían domicilio en San Martín de los Andes, mientras que el tercero era oriundo del conurbano bonaerense. La investigación había comenzado a partir de tareas de seguimiento realizadas por la Policía Federal y permitió secuestrar un kilo de cocaína y casi cuatro kilos de marihuana.

La causa se inició a partir de una investigación de la División Unidad Operativa Federal de San Martín de los Andes, que realizó tareas de seguimiento sobre los sospechosos y reunió distintos elementos de prueba antes de avanzar con los procedimientos.

El operativo principal se realizó el 28 de agosto de 2021, cuando efectivos de la Policía Federal realizaron allanamientos en el barrio El Arenal y llevaron adelante controles y requisas de vehículos con la participación de canes entrenados para detectar estupefacientes.

Un vehículo acondicionado para transportar droga

Durante los procedimientos, los investigadores encontraron una cantidad significativa de droga. En total, fueron secuestrados un kilo de cocaína y casi cuatro kilos de marihuana.

Uno de los hombres domiciliados en San Martín de los Andes fue detenido cuando se presentó a retirar una encomienda que había sido enviada desde Misiones. La investigación también puso el foco sobre una camioneta Ford EcoSport que había sido modificada para facilitar el traslado de los estupefacientes.

La causa permitió reconstruir la participación de los tres acusados en una estructura destinada al transporte de drogas. Con el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal modificó parcialmente la calificación jurídica planteada en un comienzo y formuló distintas acusaciones según el grado de intervención atribuido a cada uno.

Las condenas y las acusaciones fiscales

Uno de los acusados fue Rodolfo Hernán Ruiz, de 57 años y oriundo del conurbano bonaerense. Inicialmente, la Fiscalía le había atribuido el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por haberse cometido con la intervención de tres o más personas organizadas.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal planteó una modificación respecto de la imputación inicial y solicitó para Ruiz una pena de cuatro años y tres meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

Otro de los acusados fue Ever Pastor Benítez García, un mecánico de 37 años domiciliado en San Martín de los Andes. Para él, la Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva y lo consideró partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de tenencia.

Los tres hombres llegaron al juicio oral y finalmente fueron condenados luego de reconocer los hechos y mostrar arrepentimiento ante el Tribunal Oral Federal.

El caso tuvo su origen en una investigación que se extendió desde San Martín de los Andes y que incluyó seguimientos, allanamientos, controles vehiculares y el análisis de distintos elementos de prueba. El secuestro de cocaína y marihuana permitió avanzar sobre una organización dedicada al traslado de estupefacientes y derivó en las condenas dictadas por la Justicia Federal.