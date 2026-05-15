Seis menores de edad fueron demorados esta madrugada luego de ingresar a un comercio de calle Belgrano, en la ciudad de Neuquén, y robar prendas de vestir y calzado. La rápida intervención policial permitió recuperar parte del botín y poner a los adolescentes a disposición de la justicia.

El procedimiento comenzó cerca de las 2, cuando personal de la Comisaría 3° respondió a un alerta emitido por el Centro de Operaciones Policiales. Al arribar, los efectivos constataron daños en la reja y en el cristal de acceso del local, dedicado a la venta de calzado.

Mediante tareas de campo y relevamiento en el lugar, los uniformados obtuvieron características físicas y de vestimenta de los presuntos autores. Esta información fue rápidamente compartida con otros móviles y el sistema de monitoreo urbano, acelerando la localización del grupo.

Recuperaron parte de las prendas

Minutos más tarde, los jóvenes fueron identificados en inmediaciones de las calles Nogoyá y Gobernador Peri. Seis menores fueron trasladados y quedaron bajo custodia con intervención de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, mientras se continúa con los procedimientos legales correspondientes.

Durante el operativo también recuperaron parte de la mercadería robada, que había sido abandonada durante la huida. La propietaria del comercio reconoció las cajas de calzado y prendas de vestir, que fueron restituidas en el lugar.