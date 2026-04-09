Dos personas fueron detenidas en Allen como parte de la investigación por el brutal asalto a un empresario frutícola, a quien golpearon ferozmente y le robaron una fortuna cercana a los 90 millones de pesos; durante los allanamientos, la Policía de Río Negro secuestró dinero en efectivo, múltiples compras recientes y una billetera reconocida por la víctima, en lo que aparece como un avance clave para esclarecer el caso.

El hecho había generado un fuerte impacto, sobre todo por el enorme botín que incluyó dinero en efectivo, joyas y un importante y costoso reloj. El empresario fue sorprendido en su propia vivienda por un delincuente que actuó con violencia extrema, lo atacó sin piedad y escapó con una suma millonaria. Desde ese momento, la investigación se movió contrarreloj, con un dato que empezó a tomar fuerza desde el inicio: la posibilidad de que no haya sido un robo al azar, con una empleada como entregadora.

En ese contexto, los investigadores avanzaron con un allanamiento en el sector norte de Allen que terminó siendo determinante. Allí encontraron más de 2,7 millones de pesos en efectivo, una cifra que, si bien no alcanza el total del botín denunciado, encendió todas las alarmas por su posible vínculo directo con el golpe.

Sin embargo, lo más revelador apareció al revisar en detalle la vivienda. Porque además del dinero, los uniformados se toparon con una escena que hablaba por sí sola: celulares nuevos —algunos aún en caja—, ropa con etiquetas, zapatillas de marca, camperas, mochilas, carteras y artículos del hogar sin uso. Compras hechas en efectivo, en poco tiempo y sin disimulo.

Además, las facturas y tickets encontradas terminaron de cerrar la hipótesis. Tenían fechas posteriores al asalto, lo que refuerza la sospecha de que los implicados habrían salido a gastar el dinero robado casi de inmediato, en un intento por dispersar el botín y borrar rastros.

Pero el golpe más contundente para los sospechosos llegó con un hallazgo puntual. Entre los elementos secuestrados apareció una billetera con características idénticas a la denunciada por la víctima. Cuando los investigadores le mostraron la imagen, la respuesta fue inmediata: la reconoció sin dudar. Una prueba directa que los deja en una situación comprometida.

Por otra parte, los cinco teléfonos celulares incautados abren ahora una nueva línea de investigación. Los peritajes buscarán determinar contactos, comunicaciones y posibles conexiones que permitan reconstruir cómo se planificó el ataque y si hubo más personas involucradas.

En este sentido, la hipótesis de un golpe organizado, con información previa e incluso posibles “entregadores”, sigue ganando terreno con el paso de las horas.

Finalmente, los detenidos un hombre de 41 años y una mujer de 35, quedaron a disposición de la Justicia, mientras la causa continúa avanzando. Se espera que la fiscalía de turno le formule cargos en las próximas horas.