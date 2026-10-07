La Policía de Río Negro desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Jonatan Alejandro Jiménez, un hombre de 37 años que desapareció mientras realizaba un viaje laboral como conductor de la aplicación Uber.

La denuncia fue presentada por su padre en la Comisaria 32 de Cipolletti, quien relató que el último contacto con su hijo se produjo durante la madrugada del lunes 5 de octubre. Según manifestó, cerca de la medianoche mantuvieron una conversación telefónica en la que Jiménez le comentó que se encontraba trabajando y realizando un traslado de pasajeros.

A partir de ese momento, la familia perdió toda comunicación con él y comenzaron las preocupaciones al advertir que tampoco regresó a su domicilio. Además, el vehículo que utilizaba habitualmente para desempeñar su actividad tampoco fue localizado.

De acuerdo con la información aportada a la investigación, el hombre se movilizaba en un Volkswagen Surán de color gris oscuro. Tanto el conductor como el automóvil son intensamente buscados por efectivos policiales que trabajan para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió luego de la última comunicación registrada.

¿Cómo es el Jonatan?

Jonatan Alejandro Jiménez es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,90 metros de altura, tiene tez blanca, ojos azules y cabello castaño claro tirando a rubio. Además, posee barba colorada.

Al momento de ser visto por última vez vestía una remera negra de mangas largas, un pantalón de jean azul con roturas y llevaba una riñonera con pertenencias personales.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero o que haya observado el vehículo en las últimas horas se comunique de inmediato con la unidad policial más cercana o con la línea de emergencias 911.