Una relación de confianza construida durante más de 40 años terminó de la peor manera: una mujer fue imputada por estafas reiteradas contra una adulta mayor a la que ayudaba con trámites bancarios y tareas cotidianas, luego de que la Fiscalía detectara que habría utilizado sus claves para sacar préstamos, transferir dinero a cuentas propias y realizar consumos sin autorización.

Según expuso el fiscal Guillermo Lista, todo comenzó durante el primer semestre de 2022, cuando la víctima tenía dificultades para realizar gestiones digitales, especialmente después de la pandemia, cuando buena parte de los trámites bancarios pasaron a hacerse de manera virtual. La acusada, hija de una amiga histórica de la mujer, se ofreció a ayudarla y recibió las claves de acceso al home banking.

A partir de entonces, y hasta enero de este año, habría operado regularmente la cuenta de la adulta mayor. La investigación sostiene que gestionó al menos cinco préstamos personales y que buena parte del dinero acreditado terminó siendo transferido, mediante distintas operaciones, hacia cuentas propias. También se le atribuyen compras por internet y planes de cuotas realizados con la tarjeta de crédito de la víctima.

Pero la maniobra habría tenido otro capítulo todavía más delicado. La acusada le habría asegurado a la mujer que había colocado sus ahorros en un plazo fijo. Cada vez que la adulta mayor preguntaba por el estado de ese dinero, recibía explicaciones que, según la Fiscalía, eran falsas. De esa manera, habría permanecido durante meses sin conocer cuál era realmente la situación de sus finanzas.

La verdad salió a la luz en enero, cuando la víctima preguntó nuevamente por el supuesto vencimiento del plazo fijo y recibió respuestas en malos términos. Ante la falta de explicaciones, decidió concurrir personalmente al banco. Allí descubrió que no existía ninguna inversión y que, además, figuraban préstamos y consumos que nunca había autorizado. Poco después también tomó conocimiento de transferencias realizadas a favor de la mujer que durante décadas había formado parte de su círculo de confianza.

La acusación se sostiene en la denuncia y su ampliación, informes bancarios, movimientos de las cuentas, resúmenes de tarjetas y datos vinculados a las cuentas bancarias y virtuales de ambas mujeres. La Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como estafas reiteradas en concurso real y continúa reuniendo pruebas para determinar el monto total del perjuicio económico. La querella adhirió a la acusación.

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa tuvo por formulados los cargos y fijó la investigación hasta el 8 de marzo de 2027, además de imponer las medidas cautelares correspondientes. La defensa aceptó el plazo de investigación, aunque aclaró que eso no implica admitir la acusación y anticipó que la imputada dará su propia versión de los hechos ante la Fiscalía. Mientras tanto, aquella relación de confianza de cuatro décadas quedó bajo la lupa de la Justicia.