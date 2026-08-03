A tan solo días de conocerse el terrible final del caballo robado Peteco, quien fue arrebatado de sus dueños y apareció descuartizado en Cipolletti, desde Neuquén recuerdan que hace una semana buscan a una de sus yeguas de la cual no tienen información.

Se trata de Nacha, quien pertenecía a Manada Sur, una agrupación que trabaja con los caballos para terapias asistidas y herramientas que permitan comprender mejor a estos animales y fortalecer una relación basada en el respeto y el cuidado.

La yegua fue robada del predio de Neuquén, en calles Intersección de El Maíz y Trabajador de la Industria, el 27 de julio y las cámaras de seguridad captaron a una persona que huyó de la propiedad privada montando el caballo. Desde entonces no tienen noticias de ella y temen que ocurra una tragedia como la de Peteco.

El desesperado pedido de su familia

Desde la organización manifestaron que Nacha se había unido a la manada hace poco y que sus compañeros, Gurú y Mora, hoy presentan actitudes distintas frente a la ausencia de la yegua. "En Manada Sur, los caballos no son simplemente animales. Son parte de nuestra familia, de nuestra historia y de nuestro proyecto. Cada uno de ellos, tiene un valor único y ocupa un lugar irremplazable."

La agrupación aprovechó el momento para hacer una reflexión, ya que ellos se dedican a cuidar estos caballos y, conociendo antecedentes de robo y tráfico ilegal de caballos, piden que su búsqueda se transforme en una causa colectiva.

"Esta situación no solo pone en riesgo el bienestar de Nacha. También afecta profundamente a Manada Sur, un proyecto que se encuentra en plena construcción y crecimiento. Un proyecto que tiene dos pilares fundamentales, el bienestar de los caballos y el desarrollo de actividades y futuras terapias asistidas con caballos. Cada animal es una parte esencial de ese camino, y la pérdida de uno de ellos representa un golpe emocional y también institucional."

Manada Sur piden a la Justicia, autoridades y fuerzas que redoblen los esfuerzos para dar con la yegua e intensificar la lucha contra estos delitos que afectan a muchas familias en el país y la región.

"Pedimos que se protejan los animales, que se respete la propiedad privada y que no se naturalicen hechos que generan tanto dolor y perjuicio". Por el momento la búsqueda sigue activa y en caso de tener alguna información del animal o de la persona que se la llevó, comunicarlo a Guillermina Caño, al teléfono 299-673-8450.