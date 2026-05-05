El pasado sábado 2 de mayo se activó en la Alerta Nati tras la desaparición de Camila Belén Montesino (una joven de 27 años) y su bebé Carlos Amir Jeremy Araya, de apenas cuatro meses, en Rincón de los Sauces. En las últimas horas, el caso de Nahuá en Corrientes puso en funcionamiento la Alerta Sofía. Muchos usuarios se preguntaron en las redes sociales qué son y en qué se diferencian estos dos sistemas de búsqueda de personas.

Qué es y como funciona la Alerta Nati que se activó en Neuquén

El protocolo de emergencia conocido como Alerta Nati fue creado en el 2010 en nuestra provincia luego de la desaparición de Natalia Ciccioli, una nena de 12 años oriunda de San Martín de los Andes. Se enmarca en la Ley Provincial N° 2705 y busca evitar demoras en la activación de la búsqueda cuando la víctima es menor de 18 años y existe información suficiente para que la difusión sea efectiva.

Mediante este sistema se permite la difusión masiva de imágenes y datos personales en medios y redes sociales, articulando además con protocolos nacionales como el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

La Alerta Nati es un protocolo de búsqueda de menores desaparecidos en Neuquén que se enmarca en la Ley Provincial 2705

Qué es la Alerta Sofía para casos de búsqueda de menores desaparecidos

La Alerta Sofía (recibe ese nombre por el caso de Sofía Herrera, la nena de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Tierra del Fuego) es un sistema de emergencia rápida de la República Argentina para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo inminente. Es coordinado tanto por el Ministerio de Seguridad de la Nación como por el SIFEBU y difunde información masiva con apoyo de Facebook y medios de comunicación.

Cuál es la diferencia entre la Alerta Sofía y la Alerta Nati

La principal diferencia entre la Alerta Sofía y la Alerta Nati radica en su alcance geográfico y administrativo. En el caso de la Alerta Sofía es un protocolo de emergencia nacional. Por su parte, la Alerta Nati es una ley provincial específica de Neuquén (Ley 2705 de 2010) y se utiliza para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos en nuestra provincia.