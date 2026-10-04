Buscan esclarecer cómo ocurrió el crimen de la niña de 3 años en Villa La Angostura: su padre está acusado de matarla

La investigación por la muerte de una niña de 3 años ocurrida este sábado 3 de octubre en Villa La Angostura sumó nuevas precisiones durante las últimas horas. El hombre señalado como presunto autor del ataque fue identificado como Carlos Arias y fuentes vinculadas a la causa confirmaron que era el padre de la menor.

Arias permanece internado en grave estado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haber sido trasladado desde Villa La Angostura. Según la información conocida hasta el momento, presenta un corte profundo en la zona del cuello y continúa bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

De acuerdo con fuentes de la causa, Arias, su pareja y la niña eran oriundos de Lamarque, Río Negro, y se encontraban en Villa La Angostura al momento del hecho.

Nuevas pericias para reconstruir lo ocurrido

Mientras el hombre permanece internado, la investigación judicial se concentra ahora en determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cómo se produjo el ataque que terminó con la muerte de la niña.

Durante la jornada arribó el personal de Criminalística del Poder Judicial de Neuquén, que realizará distintas pericias en el marco de la investigación.

Además, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre Del Chilco y Del Pehuén, donde ocurrió el episodio. El objetivo será relevar el lugar y recolectar elementos que puedan aportar evidencia para reconstruir la secuencia de los hechos.

La causa está a cargo del fiscal Ramiro Amaya, quien deberá establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor y determinar qué sucedió antes, durante y después del ataque.

Un hecho que conmociona a Villa La Angostura

El episodio ocurrió durante la noche del sábado en una vivienda de Villa La Angostura. La niña, de apenas 3 años, sufrió graves heridas provocadas con un arma blanca y, pese a la asistencia recibida, murió como consecuencia de las lesiones.

Las primeras informaciones señalaron que el episodio se habría producido en el contexto de una discusión de pareja. En ese momento, la mujer habría conseguido salir de la vivienda, mientras que el hombre posteriormente habría intentado quitarse la vida.

La secuencia todavía es materia de investigación y deberá ser establecida a partir de las pericias, los testimonios y los demás elementos incorporados a la causa.

Tras el ataque, Arias fue trasladado inicialmente al Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura. Debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue derivado al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado.

La Justicia mantiene un fuerte hermetismo sobre la causa mientras se desarrollan las medidas probatorias. Las pericias en la vivienda serán determinantes para establecer la mecánica del ataque y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.