El actor, músico y docente rionegrino Mario Hernán Uribe, conocido por su personaje “Petroka” y popularmente como “El Marito”, realizó una denuncia en sus redes sociales luego de recibir amenazas de muerte a través de Instagram. Según relató, los mensajes fueron enviados por una persona a la que conoce desde hace muchos años y que comenzó a dejarle comentarios y mensajes agresivos porque no obtenía respuesta.

Uribe decidió contar lo ocurrido después de referirse al caso de Homero Pettinato, panelista y conductor de OLGA, quien recientemente fue amenazado en vivo por un hombre vinculado a su expareja Sofía Gonet, conocida como “La Reini”. “Vieron lo que le pasó a Homero Pettinato. Lamentablemente eso es más común de lo que parece”, señaló Uribe al introducir su propio relato.

Según explicó, el conflicto comenzó cuando detectó una serie de comentarios y mensajes provenientes de un perfil cuyo apellido reconoció. “La bronca de esta persona venía porque yo no le respondía a los mensajes”, contó.

El humorista relató que, ante la insistencia, decidió responderle y pedirle que dejara de agredirlo. A partir de ese momento, aseguró, comenzaron a llegarle numerosos audios. “Respondo el mensaje diciéndole: ‘Che, pero aflojale con la bardeada’ y ahí empezaron a llover una banda de audios”, explicó.

El humorista sostuvo que inicialmente optó por ignorar las provocaciones, hasta que uno de los mensajes elevó el nivel de las amenazas. Por ese motivo decidió hacer público uno de los audios, aclarando que se trataba de material que había recibido y no de un mensaje enviado por él.

“Al principio un poco me preocupé”

Uribe reconoció que la situación le generó preocupación debido a que conoce al hombre que lo amenaza, aunque aseguró que dejó de tener contacto con él cuando ambos eran muy chicos. “Al principio un poco me preocupé porque es una persona que me conoce y que yo dejé de ver cuando éramos muy, muy, muy chicos”, explicó.

También afirmó que se trata de una persona que, según su conocimiento, estuvo involucrada en situaciones que calificó como “terribles” y “bastante complicadas”. Sin embargo, decidió no brindar mayores detalles ni identificarlo públicamente. “Yo no lo menciono y de hecho muté un montón de nombres porque hay familiares en el medio que no tienen nada que ver y la van a ligar de rebote”, explicó.

Para el humorista, esa situación genera además “bronca e impotencia”, porque considera que debe manejarse con cautela a la hora de contar públicamente lo sucedido.

En su publicación, Uribe también cuestionó las dificultades que, según relató, encontró al intentar avanzar con una denuncia formal por las amenazas recibidas. “No sé qué onda, voy de su vida y la poca bolilla que te dan en esos casos…”, manifestó al referirse a su experiencia al intentar recurrir a los organismos correspondientes.

Las críticas a quienes denuncian

El actor vinculó además su experiencia con la reacción que generó el caso de Homero Pettinato en redes sociales. “Lo que me llama mucho la atención también es la cantidad de comentarios que recibió Homero Pettinato en sus videos, donde la gente se mata de risa, donde de alguna manera justifican lo que le pasó”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la exposición que sufren quienes tienen una presencia pública en internet. “Si en este caso el que está en las redes sociales, el influencer, el comediante, el creador de contenidos decide de alguna u otra manera defenderse, ¿a quién van a salir a darle con todo? Al que está expuesto en redes sociales”, afirmó.

Uribe agregó que las situaciones de hostigamiento no son nuevas para él: “De estas cosas uno recibe a diario, nunca tan grave como estas, pero sí pasa”.

“Estamos cada vez más anestesiados, más acostumbrados a este tipo de cosas, que ya la gente comenta riéndose. No le toma la seriedad que se merece”, expresó.

Además, contó que una persona que lo asesora le advirtió sobre las consecuencias de publicar los datos personales del presunto acosador. “Si vos publicás su foto y su nombre, después algún defensor de él puede decir: ‘Bueno, ya fue condenado socialmente’. Entonces no se puede hacer mucho más porque ya tuvo su merecido de alguna manera”, relató. “Todo favorece, siempre está todo al revés”, concluyó sobre esa situación.

El audio que recibió por Instagram

Como parte de su denuncia pública, Uribe difundió un audio que, según explicó, recibió a través de Instagram. En el mensaje, el hombre lo amenaza con ir a buscarlo a su domicilio y utiliza expresiones violentas para intimidarlo.

“Lo único que te voy a decir una cosa, Mario. Algún día voy a caer acá el Casino de Roca, ¿Viste? Tengo los vehículos. Tengo todo para irte a buscar. Ir hasta tu casa y meterte un cuchillo en la panza”, expresa en el audio.

Entre otras cosas, el sujeto le dice que vive en el barrio Carlos Soria de General Roca. También desafía al humorista a realizar una denuncia y sostiene que lo encontrará. "Vos no me conoces y yo no la corro ni de tumbero, yo soy padre de familia. Yo te voy a buscar. Te voy a buscar y te voy a encontrar y meter un …”, dice el agresor y agrega: “Me importa tres pedo, te voy a reventar gil”.

Uribe decidió compartir el registro como parte de su denuncia pública y para mostrar el tenor de las amenazas que, según su relato, comenzó a recibir a través de las redes sociales.



