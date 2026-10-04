Un dramático episodio conmociona a Villa La Angostura, donde una niña de apenas 3 años murió tras sufrir graves heridas con un arma blanca en el marco de un hecho que es investigado por la Justicia. Un hombre, señalado preliminarmente como el presunto agresor, habría intentado quitarse la vida después del ataque.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado 3 de octubre en una vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos, entre las calles Del Chilco y Del Pehuén. Según las primeras informaciones, en el lugar se habría producido una discusión entre una pareja que luego habría escalado hasta una situación de extrema violencia.

En ese contexto, el hombre habría atacado a la pequeña, provocándole heridas de gravedad. La niña fue asistida, pero pese a los esfuerzos realizados murió como consecuencia de las lesiones sufridas. La pareja es oriunda de la localidad rionegrina de Lamarque.

De acuerdo con las primeras versiones, una mujer que se encontraba en la vivienda habría logrado escapar y dar aviso de lo ocurrido. Poco después, el hombre habría intentado quitarse la vida. La modalidad y las circunstancias de este segundo episodio todavía no fueron confirmadas oficialmente.

El sospechoso, identificado como Carlos Arias, fue trasladado inicialmente al Hospital Dr. Oscar Arraiz, donde recibió atención médica. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente se dispuso su derivación a San Martín de los Andes, donde permanece internado en grave estado en el Hospital Ramón Carrillo, con un corte profundo en la zona del cuello,

La investigación está a cargo del fiscal Ramiro Amaya, quien trabaja para establecer cómo se desencadenaron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

También se espera la intervención de Policía Forense, cuyos peritajes serán determinantes para reconstruir la secuencia ocurrida dentro de la vivienda y establecer con precisión la mecánica del ataque.

Por el momento, existe un fuerte hermetismo en torno al caso. La investigación continúa y se aguardan nuevos elementos que permitan esclarecer el estremecedor episodio.