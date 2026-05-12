Un camión del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) volcó en el camino al cerro Piltriquitrón, en inmediaciones de El Bolsón, y cayó unos 15 metros por un barranco con tres brigadistas a bordo. El vehículo quedó milagrosamente sostenido por la vegetación de la ladera y sus ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de ser trasladados al hospital local con distintos golpes. El dramático accidente desató un importante operativo de rescate en plena montaña.

Cómo desbarrancó el camión del SPLIF que iba al cerro Piltriquitrón

El impresionante siniestro ocurrió cerca de las 10:20, en uno de los tramos más complejos y peligrosos del camino de ascenso al cerro Piltriquitrón. Según las primeras informaciones, el camión Ford Cargo del SPLIF descendía hacia la base operativa cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control y el pesado rodado terminó desbarrancando.

La escena fue impactante. El enorme camión quedó incrustado entre árboles y arbustos al borde de la pendiente, literalmente colgado sobre la ladera. Esa vegetación fue clave para evitar una tragedia aún mayor, porque frenó la caída y evitó que el vehículo continuara rodando cerro abajo.

El camión fue sujetado por la vegetación para que no continúe con su caída libre

Rápido operativo para asistir a los ocupantes del camión del SPLIF

Mientras tanto, el accidente movilizó rápidamente a los equipos de emergencia de El Bolsón. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios subieron hasta el lugar junto con efectivos policiales y personal médico del hospital local. El operativo se desplegó en medio del camino de montaña, donde además hubo que asegurar la zona para evitar nuevos riesgos durante el rescate.

A pesar de la violencia del vuelco, los tres brigadistas lograron salir del camión por sus propios medios, una situación que sorprendió incluso a quienes participaron del operativo. Después fueron asistidos por los rescatistas y trasladados preventivamente al hospital de la localidad, donde quedaron en observación con politraumatismos y golpes de distinta consideración.

Además, las imágenes que comenzaron a circular tras el accidente reflejaron la magnitud del episodio. El camión quedó prácticamente atrapado entre la vegetación, inclinado sobre el barranco y con severos daños en la cabina, en una postal que volvió a mostrar los riesgos extremos que enfrentan diariamente los brigadistas del SPLIF en los caminos de montaña.