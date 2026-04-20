La desaparición de Martina Simona Scalko, una joven de 24 años, generó un intenso operativo de búsqueda en la provincia de Córdoba, luego de que se ausentara de una comunidad terapéutica sin dejar rastros. El caso es investigado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que intervino a partir de un pedido de la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple N°2 de Cosquín.

Según informaron fuentes judiciales, la joven fue vista por última vez el domingo 19 de abril en la comunidad terapéutica Santa María, ubicada en la localidad de Santa María de Punilla. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero.

En cuanto a sus características físicas, se indicó que Martina mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, tiene cabello ondulado castaño claro, un lunar en la nariz y un tatuaje de un laurel en la muñeca izquierda.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón negro, una campera de abrigo negra con capucha con peluche y una remera del mismo color, datos que podrían resultar clave para su identificación.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada de manera urgente a la Comisaría de Santa María de Punilla o al personal policial más cercano, en el marco de una búsqueda que continúa activa.