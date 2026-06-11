Desde temprano, las ambulancias estacionadas frente a la Catedral María Auxiliadora llamaron la atención de quienes pasaban por el centro neuquino. Pero no se trataba de una emergencia. Esta vez, el movimiento tenía otro objetivo: acercar atención médica y odontológica a personas en situación de calle que todos los días encuentran un desayuno caliente y un espacio de acompañamiento en la Casa de la Misericordia.

La jornada fue impulsada por la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, que dispuso dos ambulancias del SIEN, un tráiler odontológico y cinco profesionales para atender a quienes se acercan habitualmente al lugar. Según se informó durante el móvil de AM550 en el programa “La mañana es de la primera”, entre 60 y 70 personas pasan cada mañana por el desayunador que funciona dentro del predio de la Catedral.

La iniciativa tendrá una nueva jornada este viernes por la noche, aunque todavía no informaron en qué lugar se realizará.

Una mañana distinta frente a la Catedral

El operativo comenzó durante las primeras horas del día y se extendió hasta pasado el mediodía. Allí, además de recibir desayuno, muchas personas pudieron acceder a controles de salud y atención odontológica sin necesidad de trasladarse a otro punto de la ciudad.

El periodista Juan Pablo Andréz, junto al camarógrafo Bruno Calderón, mostraron el constante movimiento de personas entrando y saliendo del tráiler sanitario instalado sobre Avenida Argentina.

“Está el personal de la secretaría de Emergencias y gestión de Riesgo, con un tráiler y ambulancias del SIEN, para atender a las personas en situación de calle que acuden al desayunador”, señalaron durante la cobertura radial.

También adelantaron que la propuesta continuará en otros sectores de la ciudad. “Hoy durante la tarde van a informar el lugar donde mañana volverán a repetir esta iniciativa, con una jornada similar”, explicaron.

El lugar que cada mañana recibe a decenas de personas

La actividad se realizó junto a la Casa de la Misericordia, el espacio solidario que funciona en la Parroquia Catedral María Auxiliadora, sobre Avenida Argentina 150.

Allí, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 11, voluntarios ofrecen desayuno y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Con el paso del tiempo, el lugar se convirtió en un punto de referencia para decenas de hombres y mujeres que llegan buscando algo más que comida.

La presencia del operativo sanitario permitió sumar atención médica en un espacio donde muchas veces las necesidades más urgentes quedan relegadas por la falta de recursos o de acceso al sistema de salud.

Odontología y atención inmediata

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el trabajo odontológico realizado dentro del tráiler sanitario. Los cinco profesionales que participaron del operativo atendieron consultas y realizaron controles básicos a personas que, en muchos casos, hacía años no podían acceder a este tipo de atención.

“Trabajan con Odontología. Son cinco profesionales que van a estar hasta pasado el mediodía”, detallaron desde el móvil de AM550.

Mientras algunos esperaban el desayuno, otros hacían fila para ser atendidos. Todo ocurrió en un clima tranquilo, con movimiento constante y colaboración entre el personal sanitario y quienes sostienen diariamente el espacio solidario de la Catedral.