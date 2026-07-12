Descompensación y muerte en un supermercado del centro de Neuquén: qué se sabe hasta el momento

Un hombre falleció este sábado al mediodía en la vereda de un supermercado ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén. El episodio ocurrió en una zona de intensa circulación de personas y motivó un importante operativo policial y judicial para determinar las circunstancias del deceso.

Qué pasó con el hombre que se descompensó y murió en la vereda del supermercado de Neuquén

Según pudo saber Mejor Informado, el hecho se registró cerca de las 13 en la sucursal de La Anónima ubicada en la esquina de avenida Argentina y San Juan. Tras recibir el alerta, acudieron al lugar efectivos de la Policía del Neuquén, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y posteriormente especialistas de Criminalística.

De acuerdo con los primeros datos recabados,el hombre se habría descompensado cuando caminaba por la vereda tras realizar compras en el supermercado y pasar por una farmacia de la zona. Personas que se encontraban en el lugar intentaron asistirlo de inmediato hasta la llegada de los equipos médicos.

Testigos señalaron que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por salvarle la vida. Luego, el personal sanitario continuó con las tareas de asistencia, aunque finalmente se constató el fallecimiento.

Qué ocurrió en la vereda del supermercado de avenida Argentina y San Juan

Como ocurre en todos los casos de muertes registradas en la vía pública, la zona fue preservada por la Policía para permitir el trabajo de Criminalística y cumplir con el protocolo judicial correspondiente. El sector permaneció cercado durante varias horas mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor.

La hipótesis inicial apunta a una muerte por causas naturales, aunque el hecho quedó bajo intervención de la Justicia para completar las diligencias previstas en este tipo de situaciones. Durante el operativo también permanecieron familiares de la víctima, acompañados por efectivos policiales mientras avanzaban las tareas periciales y administrativas