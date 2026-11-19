La búsqueda de un hombre que habría caído al canal principal de riego de Cinco Saltos continúa tras un operativo desplegado durante la tarde de este miércoles. El procedimiento se realizó en cercanías del sector Puente Blumetti, con la intervención de efectivos policiales, Bomberos y personal de Defensa Civil.

En el operativo participaron integrantes de las comisarías 7° y 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), la Brigada Rural y los equipos de Bomberos. Los efectivos recorrieron los caminos cercanos al cauce y distintos sectores de compuertas.

Según las fuentes consultadas por Mejor Informado, la alerta se recibió cerca de las 17:30 luego de que un hombre ingresara al agua. El operativo continuará durante las primeras horas de este jueves.

Cómo se desarrolló el operativo en Cinco Saltos

Durante la tarde de este miércoles, los equipos de emergencia concentraron las tareas en las inmediaciones del Puente Blumetti, con recorridas por los caminos linderos y sectores donde se encuentran las compuertas.

La intervención conjunta de las distintas unidades permitió ampliar el área de rastrillaje y coordinar los trabajos de búsqueda a la vera del canal.

Qué se sabe sobre la continuidad de la búsqueda

Las tareas fueron programadas para continuar durante este jueves. Por el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad del hombre, las circunstancias previas a su caída ni el resultado de los primeros rastrillajes.

Tampoco se informó si se incorporarán nuevos recursos o equipos especializados para ampliar el operativo.