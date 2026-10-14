Un caballo que se encontraba suelto en la vía pública fue secuestrado preventivamente este miércoles 14 de octubre en el barrio Confluencia de Neuquén capital. El operativo estuvo a cargo de la División Montada de la Policía del Neuquén, con la colaboración de inspectores municipales.

El procedimiento se realizó después de las 18:30, en la intersección de las calles Bóer y Borges. Según la información oficial, el equino no presentaba lesiones visibles y fue trasladado a las instalaciones de la División Montada.

Durante la intervención, los inspectores labraron un acta de infracción a una persona que manifestó ser responsable del animal. El caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas de Neuquén capital, que deberá intervenir en las actuaciones correspondientes.

Cómo fue el operativo en el barrio Confluencia

La intervención comenzó tras detectarse la presencia del equino sin resguardo en la vía pública. Personal de la División Montada de la Policía del Neuquén trabajó junto con inspectores de la Municipalidad para retirar al animal del lugar.

Una vez concretado el procedimiento, se dispuso su traslado a las instalaciones policiales, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se determine cómo continuará su situación.

La información oficial no precisó si el caballo tenía identificación, si su responsable acreditó la propiedad ni cuáles serán las condiciones para recuperar al animal.

El caballo quedó bajo resguardo policial

Por el momento, el animal permanece en las instalaciones de la División Montada y a disposición del Juzgado de Faltas de Neuquén capital.

Los próximos pasos dependerán de las actuaciones administrativas y de la situación que se determine respecto de la persona que manifestó ser responsable del equino. No se informaron plazos para su eventual restitución ni el monto de la infracción.

Qué pasa cuando encuentran animales sueltos en Neuquén

La presencia de equinos y otros animales sin supervisión es una problemática que también afecta a las rutas de la provincia. En esos sectores, los animales sobre la calzada pueden provocar accidentes y poner en riesgo tanto a conductores como a los propios ejemplares.

En mayo de 2026, la Policía del Neuquén informó sobre distintos operativos para retirar caballos sueltos de las rutas provinciales y nacionales. En ese momento, las autoridades también señalaron la necesidad de contar con espacios de guarda para alojar a los animales capturados.

La provincia cuenta con la Ley 3507, vinculada a la regulación de animales sueltos en la vía pública y a los mecanismos para su captura y resguardo. Su aplicación y los procedimientos correspondientes dependen de las competencias de las autoridades involucradas.

El caso registrado en Confluencia se diferencia de los operativos en rutas por haberse desarrollado en calles urbanas y con participación de inspectores municipales.