Un hombre fue demorado este miércoles 14 de octubre en Neuquén capital, luego de ser detectado por operadores del Centro de Monitoreo Urbano mientras manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego en la vía pública. El procedimiento comenzó después de las 13:30, a partir de las imágenes de una cámara de seguridad ubicada en el sector de las calles Paimún y Boerr.

Tras advertir la situación, los operadores solicitaron la intervención de efectivos de la Comisaría 19°, que se dirigieron al lugar para identificar al hombre e intervenir ante el posible riesgo.

Cuando llegó el personal policial, el sospechoso arrojó el elemento que llevaba e intentó escapar. Sin embargo, los efectivos lograron demorarlo en inmediaciones de Boerr y Lago Argentino.

Qué arma secuestró la Policía

Luego de la intervención, personal de Criminalística realizó el secuestro de una pistola calibre .22, según la información oficial difundida sobre el procedimiento.

La Fiscalía tomó intervención para disponer las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, la información disponible no precisa si el arma estaba apta para disparar, si tenía municiones ni si el hombre contaba con autorización para su tenencia o portación.

Tampoco se informaron públicamente su identidad, su edad exacta ni los cargos que podrían corresponderle.

El monitoreo urbano permitió coordinar la intervención

El procedimiento puso de relieve el papel de las cámaras de seguridad en la detección de situaciones potencialmente peligrosas en espacios públicos. En este caso, la observación de las imágenes permitió advertir la conducta del hombre y dar aviso a la Policía antes de que los efectivos llegaran al sector.

La secuencia también muestra cómo se articulan distintas áreas durante una intervención: los operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron la situación, la Comisaría 19° desplegó personal y Criminalística se encargó del secuestro del arma, mientras que la Fiscalía intervino en el plano judicial.

La utilidad preventiva de estos sistemas depende tanto de la detección oportuna como de la rapidez de la respuesta y de las actuaciones posteriores. No obstante, la información difundida sobre este episodio no permite establecer si hubo otras personas involucradas ni si se registraron amenazas o daños.

Qué se sabe sobre la situación judicial

Por ahora, el dato confirmado es que el hombre fue demorado y que una pistola calibre .22 quedó secuestrada en el marco del procedimiento.

La intervención de la Fiscalía permitirá determinar qué medidas corresponden y qué elementos deben incorporarse a la investigación. Para conocer el alcance judicial del caso será necesario contar con información oficial sobre la situación procesal del hombre, las pericias realizadas y las eventuales imputaciones.

El caso continúa sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes. No se difundieron detalles sobre una eventual audiencia, la formulación de cargos ni otras medidas posteriores.