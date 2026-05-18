Durante este fin de semana la Policía de Neuquén realizó distintos operativos en rutas neuquinas por animales sueltos que provocaron situaciones de peligro en la calzada. En total hay ocho caballos que actualmente se alojan en la chacra policial.

Entre el jueves y viernes se implementó este operativo que comenzó desde Arroyito hasta Zapala y desde allí hasta Chos Malal.

El Comisario Alejandro Medel, Jefe de la División Montada y Canes, detalló en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que secuestraron distintos caballos en distintos puntos.

Sobre Ruta 40 se secuestraron diez animales, tres restituidos a su dueño. Otro caballo fue secuestrado en la zona de Zapala, también devuelto a su dueño y con la correspondiente infracción. Otro fue en Ruta 40 antes de Las Lajas, el cual todavía no ha sido reclamado.

"Hay varios problemas, los alambres están en malas condiciones, en otros lugares hay tranqueras abiertas, y en otros directamente no hay alambre. Es difícil controlar eso", argumentó.

Cómo funcionan estos operativos

Medel explicó que aunque los municipios deberían haber adherido a la Ley 3507 para encargarse de esto y tener lugares donde alojar a estos animales sueltos, sin embargo al no haberlo hecho la iniciativa de la Jefatura de la Policía fue intervenir para realizar estos operativos y evitar incidentes de tránsito.

En cuanto al acopio de animales, explicó que la Policía se encarga tanto de prevención, como captura, traslado y cuidarlos. En este caso, la autoridad cuenta con propiedades donde actualmente se están alojando estos animales, sin embargo estos están a disposición del Juzgado de Faltas.

Medel indicó que algunos municipios están trabajando para adherirse y tener un predio o un corral con seguridad para que estos animales puedan albergarse y los operativos sean más sencillos.

Particularmente las zonas más problemáticas son por Ruta 22, antes de Plaza Huincul, también la Ruta 40 por la Pampa del Salado y la Ruta 5 hacia Rincón de los Sauces.

El Comisario sostiene que el primer responsable debe ser el dueño y que es inadmisible que circulen por espacios públicos, argumentando que el Estado no se encarga de cerrar los campos. Manifiesta que también se debería hacer patrullaje preventivo y campañas de concientización.

Adelantó que el objetivo es continuar con los operativos una vez que se comiencen a cobrar las multas y estos caballos sean restituidos a sus propietarios, para así tener más lugar para continuar con los secuestros y poder alojar temporalmente nuevos animales.

Qué establece la Ley 3507

La ley provincial indica que los animales sueltos en la vía pública deben ser capturados por la autoridad de aplicación. Posteriormente, ser conducidos al lugar de depósito. En caso de animales silvestres, se debe dar inmediata intervención a la autoridad de aplicación, la cual debe disponer las medidas de protección.

En cuanto a los municipios, se aclara que aquellos que adhieran, a través de convenios de colaboración, deben estipular los recursos (humanos y materiales), así como lugares de guarda temporarios para aquellos animales capturados hasta que sean reclamados, o bien hasta que se disponga de su destino definitivo.

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