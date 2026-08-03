Una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro emitido por la Justicia Federal fue detectada mientras cruzaba el Tercer Puente hacia Río Negro. La alerta surgió de una cámara lectora de patentes del sistema de anillo digital provincial y, apenas 25 minutos después, el vehículo ya estaba rodeado por efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial en Cinco Saltos. El rodado terminó secuestrado tras un operativo coordinado por el 911 RN Emergencias y el seguimiento en tiempo real.

Todo comenzó a las 16.53. La cámara LPR instalada en el puesto caminero del Tercer Puente registró el paso de la camioneta y el sistema realizó la consulta automática en las bases federales. El resultado fue inmediato: sobre ese dominio pesaba un pedido de secuestro solicitado por Gendarmería Nacional en el marco de una causa tramitada ante un juzgado federal.

Con esa información, los operadores del 911 RN Emergencias no perdieron de vista el recorrido del vehículo. Mientras la Hilux avanzaba por la Ruta 151 en dirección a Cinco Saltos, desde el centro de monitoreo se mantuvo el seguimiento y se dio aviso a la Policía para organizar la interceptación antes de que abandonara la jurisdicción.

La maniobra dio resultado. A las 17.18, personal del Cuerpo de Seguridad Vial logró detener la camioneta en el sector de la rotonda de YPF, uno de los principales accesos a la ciudad. El conductor, un hombre domiciliado en la provincia de Mendoza, fue identificado durante el procedimiento sin que se registraran incidentes.

Después de las verificaciones de rigor, el vehículo fue trasladado a una dependencia policial. Finalmente, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro formal de la camioneta para ponerla a disposición de la Justicia que la requería.