Una camioneta que era intensamente buscada por la Justicia de Neuquén como parte de una investigación por tentativa de homicidio fue localizada cuando circulaba por la ruta Nacional 151 en cercanías de Barda del Medio. El vehículo, una Chery Tiggo con pedido de secuestro vigente desde 2022, fue interceptado por la Policía de Río Negro y quedó a disposición de la causa judicial.

Todo comenzó cuando un operador del sistema 911 RN Emergencias detectó que el rodado avanzaba por el sector del desviador del Dique Ballester. La alerta permitió que efectivos del Destacamento Especial de Seguridad Vial desplegaran un operativo para interceptarlo antes de que continuara su recorrido.

Cuando los policías verificaron la patente en las bases de datos oficiales, apareció el dato que cambió por completo el procedimiento: la camioneta tenía un pedido de secuestro activo desde el 7 de noviembre de 2022. La medida había sido ordenada dentro de una causa por tentativa de homicidio que investiga la Justicia neuquina y permanecía vigente casi cuatro años después.

La conductora fue identificada en el lugar y el caso quedó inmediatamente en manos de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos. Se dispuso el secuestro de la Chery Tiggo, la notificación de la mujer por el presunto delito de encubrimiento y la extracción de fichas dactilares como parte de las diligencias judiciales.